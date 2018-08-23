美國再對中國160億美元產品加徵關稅 中方隨即以牙還牙 強調不得不回擊

針對美國確定在今 (23) 日美國時間 0 時 01 分準時對 160 億美元中國商品再課關稅，對此中國也立刻宣布，在今天 12 點 01 分對美國同等 160 億美元的商品，加徵 25% 關稅還擊。中國商務部發言人今日更強調，中方對此堅決反對，並不得不繼續做出必要回擊。

中國商務部發言人高峰表示，美方一意孤行，於 8 月 23 日在 301 調查項下對自中國進口的 160 億美元產品加徵 25% 關稅，明顯涉嫌違反世貿組織規則。強調中方堅決反對，並不得不繼續作出必要回擊。

商務部也表示，為捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛自身合法權益，將在世貿組織爭端解決機制項下就此徵稅措施提起訴訟。

在美國確定按照原先計畫，對價值 160 億美元，針對 279 項中國進口的商品課徵 25% 的關稅後。中國方面也隨即宣布，根據《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國約 160 億美元進口商品加征關稅的公告》，對美國約 160 億美元商品加征 25% 關稅於 23 日 12:01 正式實施，範圍包括燃料、鋼鐵製品、汽車與醫療設備等。

對此中國股市今天表現還算平穩，儘管中午 12 點過後中美再互徵 160 億美元關稅，但因早在預期之內，午後反而由黑翻紅，至截稿為止報 2726.33 點，小漲 0.43%。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

事實上，中美兩國官員自 8 月 22 日起展開過去兩個多月來的首度會談，為期共兩天，希望能解決雙方的貿易歧異。美國商業團體希望這次會議雙方能認真談判，不過就連美國總統川普日前也放話，對這次會談不抱希望。外界對於中國是否真會按照川普要求，調整經濟和貿易政策也有所疑慮。