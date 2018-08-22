川普若再祭新關稅措施 彭博調查：中國今年GDP恐降0.2個百分點

美國再對中國 160 億美元商品課徵關稅近在咫尺，目前正在舉行公開聽證會的 2000 億商品關稅清單也可能在 9 月 6 日相關程序走完後擇期實施。外媒針對分析師調查，若這場貿易衝突持續下去，中國今年經濟成長率 (GDP) 將下降 0.2 個百分點，明年 GDP 成長率更可能再降 0.3 個百分點。

彭博針對 16 名分析師進行調查，預計中國今年 GDP 為 6.6%，明年則為 6.3%，不過並非所有分析師都把研議中的關稅措施納入考量。雖然上述經濟成長數字比其他主要經濟體明顯高出旭多，但隨著經濟成長速度趨緩，很可能難以達到先前喊出要實現 2020 年經濟總量較 2010 年成長 1 倍的目標。

中國 GDP 年增率走勢圖 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics

荷蘭安智銀行 (ING Bank) 大中華經濟學家 Iris Pang 指出，貿易戰不只會對出口造成傷害，還會破壞全球供應鏈。他指出，中國工廠在不確定情況下，不願再進行投資與擴張，更強調若美國真的再對 2000 億美元的中國商品課徵關稅，中國官方將加大財政刺激與寬鬆貨幣政策，為經濟與企業提供一些緩衝。

事實上，中國今年已三度調降銀行存款準備金，向市場注入流動性，市場預計人行今年下半年還可能再降息 1 到 2 次。不過，新任的人行副行長朱鶴新昨天指出，會全力做好金融服務實體相關工作，除了加強各部門統籌協調，防止政策疊加，更再度重申人行會掌控好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，但絕對不搞「大水漫灌」。

此外，財政部也在日前要求地方政府要在今年 10 月底完成 1.35 兆地方政府專項債券發行，為加速基礎建設投資創造條件。從公開資料來看，今年前 7 個月地方政府專項債券發行人民幣 5632 億元，時間過半但發行額卻不足全年總額的一半。

海通證券研究員認為，上半年地方債更側重於推進債務置換，新增債發行較少。新增專項債將成為下半年地方債發行工作重心，預計未來 3 個月將是集中發行期。分析師預估上述措施的影響力會逐漸顯現，調查預計今年全年基礎設施投資增長率將從前七個月創紀錄的 5.7% 攀升至全年的 7.4%。

不過，中國官方對借貸與房價控制也會影響其他類型支出。根據經濟學家的預期中值，房地產開發和製造業的固定資產投資將分別比去年同期成長 8.5％和 7％，均低於 1 至 7 月的步調。