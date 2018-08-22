川習會才能解決問題 學者：貿易談判「浪費時間」的可能性上看9成

新一輪美中貿易磋商，將於華府登場；對此，學者直言，本次談判「浪費時間」的可能性，上看 9 成，想解決貿易爭端，還是得靠「川習會」。

美中雙方將於 8 月 22、23 兩日，於華府進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

川普日前接受媒體專訪時說，他對本次貿易磋商，不抱太大期望。

根據路透社報導，華盛頓智庫美國企業研究所 (American Enterprise Institute) 中國問題學者史劍道 (Derek Scissors) 認為，中方由商務部副部長領軍，「不會被授權提出好條件」，但若他們能讓美方有興趣談下去，就可能再安排另一輪磋商，主談官員也會「升級」。

不過，史劍道強調，本次談判「浪費時間的可能性，為 80% 至 90%」，想解決貿易爭端，最終仍須靠川普與中國國家主席習近平親自出馬。

華府智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 中國經濟問題專家 Scott Kennedy 指出，本次磋商就像試水溫，「雙方的期望，可能都很低。」

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

此外，自本週一起，美國貿易代表署 (USTR) 針對 2000 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅一事，召開聽證會，由於出席企業代表眾多，原定為期 3 天的聽證會，已增至 6 天。