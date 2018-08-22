川普有權特赦昔日夥伴 唯難杜攸攸之口

週二，柯恩 (Michael Cohen) 認罪，馬納福特 (Paul Manafort) 被判有罪，引發民眾聯想川普總統是否會運用大權，給予他的兩位前顧問減刑或特赦。

柯恩 -- 川普的前律師 -- 在紐約聯邦法庭上，對八項犯罪指控認罪，包括逃稅，違反選舉財務法。此外，維吉尼亞陪審團認定馬納福特 -- 前川普競選團隊主席 -- 八項詐欺罪成立，另十項罪名則尚未做成定論。該二人目前尚未遭到正式判決。

法律專家說，川普單方面擁有明確權力，可特赦該二人，或給予減刑。其他面臨聯邦判決的前官員 -- 如前國家安全顧問 Mike Flynn 或外交政策顧問 George Papadopoulos，二人均為向聯邦調查局說謊認罪 -- 亦可獲得特赦或減刑。

國會兩黨議員均說，他們希望見到走完法律程序。共和黨參院二號人物 John Cornyn 說：「特赦非我權限，那是總統的抉擇，但我希望走完法律程序，由法庭進行裁決。」

民主黨議員則直話直說。參院少數黨領袖 Chuck Schumer 警告：「總統今晚最好不要談到特赦柯恩或馬納福特。短期內也不要談。」

參議員 Mark Warner 告訴記者說，對這二人的任一人特赦，都將是鹵莽的行為。