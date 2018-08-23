凌華推DXS物聯網數位技術服務 降低客戶佈建IoT成本與風險

凌華 (6166) 宣布推出創新的 DXS 物聯網數位技術服務(IoT Digital eXperiments as-a-Service)，該服務應用於測試物聯網的潛在解決方法，評估相關解決方案之可行性，同時協助降低整體導入成本。完整的物聯網解決方案通常需要大量的前期投資，產業研究指出，這些專案的成功率僅達 26%，對此，透過數位技術結合 IT 與 OT 的構想應運而生。



凌華指出，其 DXS 方案為營運商提供了所有數位技術的優勢，能為廠商提供試驗性質的服務，其可提供所有初期與操作數位技術的所需資源，包含預先驗證的硬體、客戶資產連結、數據移動整合 IT/OT 之間的差距、企業共享、端點管理以及專業場域服務。



DXS 方法建立於建構軍用級解決方案的經驗上，針對像是安全性、延遲與功耗等實際限制進行優化。解決方案的主要目的在於有效利用雲端、數據中心與邊緣處理創造最大效益。



凌華物聯網解決方案暨產品技術管理總監 Andy Penfold 表示，其 DXS 物聯網數位技術服務讓企業放眼未來，從小規模開始有效快速作業，以新的業務模式與流程整合物聯網功能。



從操作管理到資源分配，凌華 DXS 個別處理每個專案，並確認可能受到解決方案影響的場域。每項數據試驗都是在人員、地點與受影響資產的交叉點所定義出來的，期能創造最大價值。