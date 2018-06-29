台肥不動產開發、化肥雙箭齊發 年產17萬噸台中有機肥新廠明年完工

台肥 (1722) 於今 (29) 日召開股東會，通過 2.1 元股息分派，並完成 6 席董事、3 席獨立董事改選。台肥董事長康信鴻表示，公司從不動產開發、肥料化工業務均衡發展，不再仰賴單一業務，獲利結構更加穩健，年產能 17 萬噸有機肥料台中港西十廠將於明年完工。國內不動產景氣疲弱，台肥亦調整開發腳步，近期來收益以租賃、地上權收入為主，其南港經貿園區 C2 開發案已完成變更設計並都審，接著展開連續壁工程，進場施工，新竹商務園區 D7-A 在去年完工，成為新竹指標科技商辦，已有英特爾、荷商艾司摩爾等科技大廠進駐，預估今年出租率達 7 成，新竹第二期自辦市地重劃、基隆東明路醫療專區會加速推動。



康信鴻分析，尿素、液氨與國際油價相關性高，只要油價維持 50 美元附近，不要出現 20-30 美元超低價，肥料化工今年營運將會去年來得佳。



至於肥料，去年銷售量為 67.5 萬噸，年增率 12.3%，發展附加價值高的黑旺有機複合肥，把銷售觸角延伸到馬來西亞、印尼、柬埔寨、寮國等東南亞市場，興建台中港西十廠年產能 17 萬噸硝磷基複肥新廠，暫定明年完工。