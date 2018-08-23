中鋼Q4內銷盤價預期開高穩軍心 風電概念股商機啟動股價飆漲

中鋼 (2002) 明日將開出的第四季內銷盤價可望開高，預期為連五季開高盤，市場信心大增，加上沃旭能源公布大彰化離岸風場獲遴選 900MW，未來投資估達新台幣 1500 億元，供應鏈中鋼、中鋼構 (2013)、世紀鋼(9958) 未來商機爆發可期，激勵中鋼盤中小漲，中鋼構急拉漲停，世紀鋼大漲 7.5%，砸 12 億元建廠搶離岸風電財的新光鋼 (2031) 也一度攻上漲停板。中鋼 24 日將開出第四季內銷盤價，由於中國擴大環保措施實施範圍，並加強冬季限產力道，近期鋼品熱軋流通行情持續走高，也支撐亞洲鋼價走勢，市場預期，中鋼的內銷盤價看漲，主力鋼品熱軋可能每公噸調漲 300～500 元，漲幅近 2%，下半年業績穩定向上。



沃旭能源 22 日公布大彰化離岸風場，取得遴選 900MW、競價 920MW 併聯容量，900MW 風場開發必須滿足本土化的要求，目標在年底取得籌設許可，預計自 2019 開始進入建造階段，先從陸上變電站開始，2020 年則會進行海上施工，將於 2021 年將併聯。



現階段開發商力拚供應鏈本土化，未來 2 個月內將與國內供應商簽署 10 項合約，包括陸域輸電系統、陣列海纜、海上變電站、運維船、水下基礎、風機及塔筒等，預估投資額高達 1500 億台幣投資，而國內供應鏈中鋼、中鋼構、世紀鋼等未來將受惠。



而新光鋼看好風電商機，主導的「前端離岸風電設備製造公司」已正式啟動，預計投入新台幣 12 億元，在彰濱工業區設立基樁鋼管廠，投入離岸風場塔座、與水下塔座基礎的製造與銷售，明年 3 月底前完成，第二季起開始試車和接單，初期規畫年產量為 4.5 萬公噸，可望創造 30 億元的產值。