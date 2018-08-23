撇清責任 川普否認用競選資金做封口費

距離美國中期選舉還有 10 周左右的時間，美國政壇局勢朝着極度不利美國總統川普的方向發展。

當地時間 21 日下午，川普前私人律師反水認罪，供出川普違反競選財務法，向婚外情對象付封口費。事態緊急，川普周三親上火線出面澄清，「封口費和競選資金無關」。

大火燒身川普緊急澄清 市場密切關注

當地時間周二下午，川普的密友、前私人律師 Michael Cohen 反水，與聯邦檢察官達成認罪求情協議，並稱受「候選人」指使，向聲稱和川普有染的兩名女性付封口費，違反了競選財務法，把火燒到川普身上，使川普被彈劾的風險急劇上升。

Cohen 認罪的消息公開後，川普被彈劾的機率急劇攀升（圖片來源：PredictIt）

美國政治風險引起市場密切關注。當地時間周二，這則重磅消息一經發布，瞬間震撼市場，剛創下歷史新高的美股期貨應聲下跌，日元和黃金等避險資產走高。

周三美股收盤，道指收跌 88.69 點，跌幅 0.34%；美元指數周三下跌 0.2％，至 95.09，盤中一度跌至 94.93，已經連續五天下跌。一周前，美元指數一度升至 96.99 的高位。

對於這些封口費，川普周三對福斯新聞表示，他事後才知道這些款項，「這筆錢不是從競選團隊來的，是我出的，我之前發過推特的；我第一次聽到這事我就問過，這筆錢不是來自競選團隊」。

川普的說法與周二 Michael Cohen 的認罪相矛盾。他說，（總統）候選人指示他支付款項，並承認他們的付款違反了競選財務法。

Cohen 對一位聯邦法官承認，他向成人電影演員 Stephanie Clifford（藝名 Stormy Daniels）支付了 13 萬美元，還協調《國家問詢報》（National Enquirer）出版商向前《花花公子》模特 Karen McDougal 支付了 15 萬美元。

他表示，這兩筆付款都是在「候選人」指示下進行，目的是為了避免影響 2016 年大選進程。

Cohen 的律師 Lanny Davis 說，他認為檢察官有證據證明，川普競選團隊的管理人員知道川普指示了向兩名女性付款。Davis 表示，在 Cohen 的陳述之外，「他們有充足的證據」證明川普競選團隊中有多人知道相關付款。

心腹變心腹大患

當地時間周二下午，Cohen 就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，向聯邦調查局投案自首，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。福斯新聞引述消息人士的話說，Cohen 的認罪協議包括 3 至 5 年徒刑，案件的宣判日期定在 12 月 12 日。

除了封口費事宜，更令白宮擔憂的是，Cohen 作為川普親信及大選期間私人律師的，他的反水認罪將給予特別檢察官穆勒的「通俄門」調查更為豐富，且能作為法庭證據的資料，川普面臨的被彈劾的風險升級。

而且，美國聯邦調查局對川普親信的「圍剿」，將使川普的核心圈子人人自危，川普也將寢食難安，可能自身難保。福斯新聞 23 日稱，川普預計，民主黨在贏得眾議院中期選舉的情況下將尋求啟動彈劾程序。

今年 4 月，檢察官從 Cohen 紐約辦公室和酒店房間查獲數千件物品，其中包括 Cohen 和川普的錄音帶，討論向前花花公子模特 Karen McDougal 付封口費。此外，美國聯邦調查局正在調查 Cohen 及其家人名下的出租車業務 2000 萬美元的貸款和稅收欺詐事宜。

就在 Cohen 認罪這一消息被公開前夕，《紐約時報》曾報導稱，美國聯邦調查局對 Cohen 的調查已接近尾聲，他們正考慮是否在 8 月底起訴 Cohen。

面對重重壓力，曾一度宣稱願意為其老主顧川普「擋子彈」的 Cohen 立場反轉。近幾個月來，Cohen 開始暗示他可以與調查人員合作。在今年 7 月接受美國廣播公司新聞採訪時，Cohen 說他把「家庭和國家」放在川普之前。

幾乎與此同時，8 月 21 日，陪審團裁定川普前競選團隊主席 Paul Manafort 犯有稅務及銀行欺詐等 8 項罪名。僅僅是銀行欺詐的罪名，意味著馬納福特將在監獄裡度過餘生，但是法新社援引法律專家的話稱，他的刑期可能不會超過 10 年。

在 21 日另一場法院審判中，檢察官與辯護律師同意對前總統國家安全顧問弗林（Michael Flynn）推遲審判，此前弗林承認，在「通俄」的情況上，曾向聯邦調查局（FBI）撒謊，這導致當時上任僅 25 天的弗林被迫辭職下台。福斯新聞稱，這意味著弗林仍可能在特別檢察官穆勒的「通俄門」調查中提供合作。

關於 Manafort 及 Cohen 受到的司法裁決，川普在抵達西弗吉尼亞州參加政治集會後表示，「我對此非常傷心」，並稱這些指控是 2016 年大選之後的「一場政治迫害」。

目前國會共和黨議員基本保持沉默，英國《金融時報》稱，這表明共和黨人仍將川普視為中期選舉和 2020 總統大選的旗手。