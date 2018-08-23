美系繪圖晶片廠推新平台 傳探針卡板訂單旺矽通吃 股價強勢表態

美系繪圖晶片大廠終於在近期正式宣布推出三款新的高階顯示卡，且該繪圖卡晶片大廠近期在零組件端拉貨相當積極，相關受惠供應鏈除了茂達 (6138)、大中(6435) 外，法人圈傳出，所有的半導體測試卡，全部由旺矽 (6223) 獨家供貨，在此大單挹注下，旺矽下半年業績與獲利有望呈現跳躍式成長，並因此利多消息帶動，旺矽今天一開盤就隨買單大舉敲進而強勢上漲。睽違近兩年，美系繪圖晶片大廠終於在本週宣布推出三款高階顯示卡，並預定於 9 月底在全球上市販售；值得注意的是，這次該美系繪圖晶片大廠所推出的多款繪圖晶片，全數由台積電 12 FinFET 奈米製程產出，而測試卡板則傳出，全部由旺矽獨家供貨。惟旺矽官方對於市場臆測訊息，不予回應。



旺矽今年上半年因市場需求低迷，加上未有新產品加持，營運處於低檔，尤其第二季因提列部分費用，導致單季由盈轉虧，但進入第三季後，因獲得新繪圖晶片平台大單的加持，並開始進入逐月放量的拉貨期，帶動公司業績自 6 月起明顯回升，6 月營收達 4.63 億元，7 月續揚達 4.7 億元，營收已經達到近兩年來單月最高，同時因客戶端需求強勁，後續月營收持續走升有望，下半年單季獲利更有挑戰 1 元的實力。



法人圈更預期，旺矽最差的情況已過，第三季營收將較第二季顯著大彈升，單季獲利表現呈現跳躍式成長，而旺矽將於本周五召開法說會，屆時有望釋出營運利多訊息。