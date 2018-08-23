台股盤前─量能不足恐難脫年線上下震盪築底 留意紡織、鋼鐵等傳產股

美中貿易戰雜音頻傳，成為影響國際股市最大不確定因素，台股連日來量能急縮，成為往上攻堅的隱憂，美股周三漲跌互見，台股今 (23) 日恐仍難脫在年線上下震盪築底走勢，預期將呈現區間整理格局，法人認為，進入旺季的傳產股包括紡織、水泥、表現穩健的鋼鐵、塑化等族群值得關注。

台股日 (22) 日量縮震盪，終場收 10804.2 點，上漲 12 點，成交量不到千億元，下滑到 973.87 億元，三大法人合計賣超 25.71 億元，外資和自營商都站在賣方，分別賣超 16.54、20.16 億元，投信買超 10.99 億元。

期貨部分，三大法人淨多單增加 3651 口至 7145 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1372 口至 36682 口。外資在現貨部位轉為賣超 16.7 億元，但在期貨淨多單則加碼 1372 口，整體籌碼佈局偏向中性。

法人指出，台股連續兩個交易日站回年線之上，但在市場追價意願謹慎，量能不足下，欠缺主流股帶動，影響向上攻堅力道，電子股呈現休息，資金轉進傳產股，非電族群抬頭，但是僅靠金融股及傳產股，僅能撐住指數，要帶動人氣，還是需要電子股回神。

法人表示，美股表現及外資動向將牽動後續的表現，但包括美中貿易戰仍在延燒，全球央行年會等變數仍在，台股短線仍屬區間震盪格局。

美股周三漲跌互見，道瓊工業平均指數收低 88.69 點，Nasdaq 指數收高 29.92 點，S&P 500 指數收低 1.14 點，費城半導體指數收高 6.25 點，台股今日表現恐仍是整理居多。

值得留意的是，大陸傳出限排消息，台灣印刷電路板廠可望迎來轉單效應，相關個股的表現值得關；NVIDIA 股價上上漲 3.8%，有利板卡股微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 表現；鋼鐵類股指數創下超過 6 年的新高；另外，被動元件股、蘋概股也將是盤中重要觀察族群。