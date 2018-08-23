【大慶證券】盤前分析－台股弱勢反彈  靜待國際情勢明朗



◆盤勢分析

聯準會公布 8 月會議記錄，市場關注後續動態，操作趨於保守，使美四大指數昨日漲跌互見。會議記錄顯示，多數官員認為漸進式升息有助經濟，9 月升息仍為可預料的事，然而亦擔憂貿易戰對經濟下滑的風險，暗示將重新討論政策操作，使美元指數再次走跌，逼近 95 關卡，整體來看，美元指數走勢趨緩，亞幣獲得喘息空間，對台股反攻有加分效果。

昨日台股早盤開高，然而市場追價意願不高，使指數漲幅受限，終場上漲 12 點收在 10804 點，成交量 987 億元。從技術面看，台股守在年線之上，且融資水位續降，8/10 至 8/22 已減少 4.9%，遠高於同期指數下滑的 1.6%，籌碼轉趨安定，且 KD 低檔交叉向上，均有助指數反彈，惟量能持續萎靡，中美貿易磋商、聯準會會後談話等等，市場趨於觀望，昨日再降至千億元以下，量能不足壓抑指數反彈力道，後續量能需回升至 1200~1300 億以上，才可重啟多方氣勢。

觀察盤面表現，以金融與傳產類股表現較佳，電子則以跌深反彈為主，缺乏主流股領頭，其中，權值股包括台積電、鴻海等表現優異，其他還有 3D 感測的穩懋、全新，PCB 的高技、健鼎等同樣走強；但矽晶圓在先前強彈後昨日再度轉弱，被動元件的國巨、華新科也下跌，但量能開始縮小是好跡象，靜待股價落底、籌碼沉澱。金融股方面，受惠美國升息循環與金金併題材帶動，類股包含華南金、玉山金、中信金… 等持續走高，族群表現穩健，長線可多加留意。傳產方面，受惠美國紡織成衣、鞋材股如 GAP、NIKE、Lululemon 等財報表現亮眼，台灣相關供應鏈包括儒鴻、聚陽、新纖、力麗、遠東新，以及豐泰、百和等股價開始力爭上游，為近期盤面上強勁族群，隨著產業漸入旺季營運升溫，有助股價表現，為可留意的方向。此外，在中國限產令的實施下，低價的鋼鐵類股含大成鋼、中鋼表現強勢；至於塑化類股如台塑化、中石化、華夏等，在油價重新走升，塑化產品如 AN、PVC、ABS 等報價維持在高檔下，股價亦是緩步墊高。整體來看，傳產類股走勢相對抗跌，部分供需市場改善、第三季進入傳統旺季的類股，為後續盤面關注重點。

