能源盤後─油價開始反映貨幣走勢 美庫存大跌 油價連5漲

在美國政府數據顯示原油庫存下降超過分析師預期後，週三 (22 日) 油價上漲至 2 週的高點。

布蘭特原油期貨收高 2.26 美元，或 3.11% 至每桶 74.89 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.27 美元，或 3.45% 至每桶 68.11 美元。

美國汽油期貨價格收高 2.71% 至每加侖 1.963 美元。

天然氣收低 0.022 美元，或 0.74% 至每一千立方英尺 2.942 美元。

行業組織美國石油協會 API 週二 (21 日) 估計庫存減少了 520 萬桶。

美國能源信息署 EIA 週三公布的報告稱，原油儲存量下降了 580 萬桶，超過分析師平均預測的 200 萬桶。這也表明美中貿易戰中短期內並未影響原油需求量，使庫存緊縮。

因市場從一週前便看跌庫存數據反彈，價格連續 5 個交易日上漲。分析師表示，美元走軟也支撐了價格。當美元貶值時，原油等大宗商品以美元定價，對外國買家來說變得更便宜。

燃料營銷商 TAC Energy 在週三的一份報告中表示，過去幾週能源價格一直在逐步對美元的走勢作出反應，使大宗商品交易員成為了業餘的貨幣交易員。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

美國和中國之間的重新貿易談判定於週三在華盛頓舉行，雖然美國總統川普並不給予期望，但看漲石油投資者相當看好這次會談，以防止全球原油和其他商品需求的貿易鬥爭。

美國對伊朗石油工業的制裁迫在眉睫，也提振了市場情緒。法國石油巨擘 Total SA，已經退出了與伊朗的業務以保護其美國業務，而其他歐洲公司可能會在未來幾週內效仿。這種關係也影響了市場參與者繼續對伊朗原油出口量的大幅下調進行定價。

市場預估伊朗油量的減少，也將超出 OPEC 及俄羅斯的增產。