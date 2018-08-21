能源盤後─市場看好美中貿易談判 委國匯率刪5個零與ConocoPhillips達成協議

由於市場看好近期的美中貿易談判，全球金融市場週一 (20 日) 出現上漲的趨勢，同時，能源與大宗商品也因預期的貿易喜事而小漲。除了土耳其外，全球市場週一似乎都有所見紅。

布蘭特原油期貨收高 0.38 美元，或 0.53% 至每桶 72.21 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.03 美元，或 0.05% 至每桶 65.45 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.17% 至每加侖 1.908 美元。

天然氣收高 0.016 美元，或 0.55% 至每一千立方英尺 2.948 美元。

過去 7 週美國石油價格每週都收低。目前價位比 6 月底的每桶 74 美元的多年高點低了約 8 美元。美國對中國的關稅爭端可能會升級為一場全面的貿易戰，影響全球的石油消費率，而談判結果如和諧，應導致油價的提升。

週一油價也受美國俄克拉何馬州石油庫存成長的影響得到提振。雙週一報的 Genscape 報告週五 (17 日) 顯示，原油庫存增加了 519000 桶至 2670 萬桶。

投資人也密切關注石油資源豐富的委內瑞拉。委內瑞拉總統馬杜羅 Nicolas Maduro 週五 (17 日) 下令了一系列措施來防止該國經濟失控。

其中，將最低工資提高 60 倍後，馬杜羅將貨幣貶值 95%，並將委內瑞拉貨幣，玻利瓦 (bolivar)，與政府所建立的石油加密貨幣 Petro 做掛鉤，並增加了稅率。



其貨幣嚴重貶值，去年底 1 美元可兌 8 萬玻利瓦，週日 (19 日) 的《dolartoday》非官方貨幣數據顯示，1 美元卻能兌 592 萬 (5,920,000) 玻利瓦 (Bolivar，委內瑞拉幣)。

為了停止貨幣繼續貶值，委內瑞拉將貨幣的後面「5 個零」刪除，週日 1 美元等同於 59.2 玻利瓦，而週一 (20 日) 貨幣持續貶至 59.21 玻利瓦。

委內瑞拉貨幣價格日線趨勢圖 / 圖：dolartoday

與此同時，美國石油生產商康菲 ConocoPhillips (COP-US) 石油公司週一表示，已與委內瑞拉國營石油公司 PdVSA 解決了長期存的法律糾紛，稱其將收回 20 億美元補償。

作為交易的一部分，總部位於休斯頓的康菲石油公司表示將暫停對 PdVSA 的進一步法律訴訟，這可能會導致一些 PdVSA 資產受到釋放，包括石油供應。而康菲股價週一收盤也上漲 1.07% 來到 70.52 美元。

ConocoPhillips 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

本週油價的關鍵驅動因素應是週三 (22 日) 的美國能源情報署 EIA 發布的美國石油庫存報告。

上週，EIA 公布的報告顯示原油庫存出乎意料的大幅增加。但因美國消費原油的夏季未結束，因此，一些分析師預計本週將出現大於正常水平的下跌，如果得到證實可能會推高價格。