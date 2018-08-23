外媒：沙國Aramco不IPO了 受併購案影響 上市會延遲計劃

外媒報導，沙烏地阿拉伯石油公司 Aramco 正專注於購買化學巨頭沙國基礎工業公司 Sabic 的戰略股權，並暫停其首次公開募股計劃。

據路透社報導，4 位消息人士透露，沙國已取消了國內和國際的 Aramco 首次公開募股 (IPO)，並解散了其財務顧問團隊。

而彭博報導稱，因專注於併購案而無法抽身，Aramco 將進一步推遲 IPO，但並不意味著 IPO 會正式取消。目前 Aramco 已向部分但非全部的顧問要求暫停工作。

Aramco 拒絕發表評論，而執行長 Amin Nasser 上個月曾表示，Sabic 交易將影響 IPO 的時辰框架。

據了解，Aramco 的 IPO 曾是沙國王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼 Mohammed bin Salman 改革計劃的核心，旨在使該國經濟遠離石油，開啟多元化經濟體。

IPO 計劃源自於 2016 年 1 月開始，當時王儲表示沙國正考慮出售 Aramco 股票，開始成為世界上有史以來規模最大的上市公司。

然而，近 2 年來，沙國官員多次表示首次公開募股是 2018 年下半年的計劃，而時辰並未耽擱。他們在今年早些時候表示 IPO 將延遲到 2019 年。今年 5 月份，沙國能源部長哈立德 · 法利赫 (Khalid al-Falih) 說這筆交易最有可能的時辰落在明年。

由於幾個因素造成 Aramco 的 IPO 困難。王儲表示，該公司的價值應該在 2 兆美元以上，但一些分析師認為這個數字過高，引發爭議。沙國當局也在努力調和他們對資金及監管的取捨，紐約或倫敦目前為全球最大的資本池，但他們也傾向於監管不太嚴格的香港。

國際銀行摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和匯豐銀行 (HSBA-LN) 擔任全球協調人，精品投資銀行 Moelis＆Co 和 Evercore 被選為獨立顧問，律師事務所 White＆Case 為法律顧問，但 Aramco 沒有正式任命承銷商。