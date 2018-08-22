能源盤後─伊朗供應收緊 Total退出有望他企效仿 油價連4漲

由於市場預期伊朗石油制裁將收緊全球供應，投資者也同時預計美國上週的石油庫存將下降，油價週二 (21 日) 以連續第 4 個交易日走高。

布蘭特原油期貨收高 0.59 美元，或 0.82% 至每桶 72.80 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.42 美元，或 0.64% 至每桶 65.84 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.01% 至每加侖 1.911 美元。

天然氣收高 0.032 美元，或 1.09% 至每一千立方英尺 2.964 美元。

美國能源情報署 EIA 每週的原油庫存數據將於週三 (美國時間) 上午公布。分析師預計報告數字應下調 200 萬桶原油，這將扭轉上週出人意料不跌反漲的 680 萬桶數據。

行業組織美國石油協會 API 週二 (21 日) 晚間表示，其本週數據顯示上週原油供應下降 520 萬桶，汽油庫存減少 93 萬桶，蒸餾油庫存增加 180 萬桶。

週二油價的大部分漲幅來自對伊朗石油出口的前景。美國總統川普 5 月份將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。一些制裁本月生效，而專門針對伊朗伊斯蘭共和國石油工業的措施將於 11 月實施。

德國商業銀行 Commerzbank 的分析師週二在一份報告中寫道，「伊朗石油供應減少的前景支撐了價格。一個關鍵角色，法國石油巨擘 Total SA，已經退出了與伊朗的業務以保護其美國業務，而其他歐洲公司可能會在未來幾週內效仿」。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 週一證實，Total 已經在伊朗南帕爾斯油田留下了一個天然氣項目。

看漲石油投資者也看好美國和中國官員本週晚些的關稅問題會談，以防止可能損害全球經濟並減少全球石油和其他商品需求的貿易鬥爭。

任何與中國達成初步協議的跡像都可能削弱美元，並提振油價。因為石油以美元買賣，其市場走勢往往與美元強度相反。

儘管如此，川普週一在接受路透社採訪時表示，他本週在華盛頓與中國進行的中層談判沒有「多少期望」。