五年來最長連跌！美國7月成屋銷售戶數創近兩年半新低

供應短缺推升了房價，讓一些潛在買家望而卻步。上月美國現房銷售量創將近兩年半新低，連月下滑期為五年來最長，好消息是庫存年增率零增長，房價中位值止住了連月創新高勢頭。

全美地產經紀商協會（NAR）公布，美國 7 月成屋銷售總數年化 534 萬戶，創 2016 年 2 月以來新低，預期 540 萬戶，6 月為 538 萬戶，為年內次低。

7 月成屋銷售總數年化環比增長 - 0.7%，連續四個月下降，為 2013 年以來最長連跌期，預期增長 0.4%，6 月增長 - 0.6%。

7 月低價成屋銷量暴跌，年增率下降 17.9%。

成屋約占美國住房銷售量的九成。NAR 數據顯示，成屋銷售受多個月供應短缺影響，但 7 月庫存出現下滑放緩跡象，房價跌落創紀錄高位，成為低迷市場中的亮點。

NAR 數據顯示，7 月末待售成屋 192 萬戶，環比下降 0.5%，但持平去年同期，三個月來首次未年增率下降。按 7 月的銷售速度，清空庫存需要 4.3 個月，持平去年同期和今年 6 月耗時。通常供需平衡的水平是 6 到 7 個月清空。

7 月成屋售價中位值年增率增長 4.5% 至 26.96 萬美元，低於 6 月所創的最高紀錄水平 27.69 萬美元，止住了房價連月創新高的勢頭，為連續 77 個月年增率上漲。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 評論稱，房價持續上漲正在穩步削減市場需求。太多潛在買家要麼因為房價高企而放棄買房，要麼決定推遲到自己滿意價位的房源增加時再入手。

除了房價走高，Yun 提到房貸利率今春快速回升，也一定程度上給成屋銷售市場降溫。他認為，供房能力下降近幾個月給潛在首次購買者帶來的壓力最大。雖然國內經濟和人才市場非常健康，但首次購房者仍只貢獻了約三分之一的成屋銷量。

成屋數據公布後，三大美股指數漲跌互見，標普和道指略跌，納指微漲。美元指數跌幅收窄，一度升至 95.16，日內跌約 0.1%。