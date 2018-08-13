中國實力被高估 專家：美經濟「火力全開」川普掌握貿易戰優勢

美中貿易戰持續延燒，中國上週宣布，將對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅；不過，美國智庫認為，中國的實力，可能被高估了，在美國經濟「火力全開」的情況下，總統川普已掌握貿易戰優勢。

上週三，中國商務部、財政部 (刊出國務院關稅稅則委員會辦公室公告) 皆透過新聞稿宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施，與美國同步。

隔日，陸媒《中國日報》發表評論示警，若美國不改變其「流氓心態」，美中貿易衝突，將由當前的混戰狀態，進一步升級。

但據 CNBC 報導，美國經濟智庫米爾肯研究院 (Milken Institute) 亞洲研究員 Curtis Chin 表示，中國在這場貿易戰中的實力，可能被高估了，「我們必須了解，或許中國不如我們想像中強大，中國仍在思考，如何因應當前貿易情勢，確保國內經濟穩定。」

Chin 指出，美國經濟「火力全開」，是川普的最大助力，使其在貿易戰中掌握優勢。

美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 成長率達 4.1%，增幅為近 4 年最大；2018 年以來，美股標普 500 指數累計上漲約 6%；且 7 月份失業率僅 3.9%，再度降至 4% 以下。

Chin 稱，對於美國經濟政策將適得其反的論點，他無法苟同；失業率明顯下降，「人們認為自己可以找到工作，這是個積極訊息。」

Chin 說，就中國官方媒體言論來看，北京當局對川普的侵略性，不如預期，由此可見，中國仍在構思因應措施。

美國已從 7 月 6 日開始，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅；8 月 7 日，美國再度出手，公布價值 160 億美元的中國進口商品加徵關稅清單，稅率為 25%，自 8 月 23 日起生效。

除上述 500 億美元中國商品外，美國政府還計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅，且稅率可能由原定的 10%，提高至 25%。