中生製藥(01177-HK)：人民幣因貿戰波動故未擬對沖

中生製藥(01177-HK)公布中期業績，該公司副總裁謝炘表示，全年研發開支預期為10至12億元(人民幣‧下同)，而上半年已入賬的研發開支13.3億元，他解釋公司做法較保守，故在上半年會預提較多研發開支。

該公司上半年錄得人民幣滙兌虧損，董事長謝炳認為，人民幣因貿易戰影響而出現短期波動，公司一直觀察走勢，但未擬作對沖。

對於股份早前獲納入恒指成分股，將於9月10日正式「染藍」，謝炘表示感謝各界肯定，認為做好業務，股價就會反映。

另外，內地藥物招標納入醫保談判時，藥價往往會減半。謝炘稱，減價壓力最大的時刻在2015至2017年，現已過去；加上現在招標時已獲通過「一致性評價」的藥物會被分開處理，醫院亦會對通過一致性評價的藥物看高一線，該公司現時爭取將旗下藥物成為首3家通過，否則不能參與招標，獲醫院採用的機會「接近零」，失去競爭優勢。

中生製藥已上市的藥物，有14種在2020年前會達到每年銷售逾10億元。

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