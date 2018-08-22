利豐(00494-HK)分拆物流業務上市

利豐(00494-HK)上半年業績由去年同期賺1億交元轉為虧損約8503萬美元(下同)。期內營業額按年跌9.6%至58.5億美元，下跌是受到客戶持續去庫存及零售店倒閉影響。

利豐派發中期息每股3港仙，集團指，3年業務發展計劃中，預期會將年度盈利的50%至70%用作股息，實質派息比例視乎經營業績、現金流量、財務狀況、業務前景及監管限制等而定。

利豐表示，正為旗下物流業務尋求上市，以提升其增長，預期上市計劃於2019年上半年進行。

今年上半年，利豐物流業務的營業額在境內物流強勁需求的帶動下，上升10.9%至5.43；核心經營溢利升15.1%至3800萬元。該業務佔集團營業額的9%。

該公司表示，物流業務增長勢頭持續，歸功於中國國內消費增加、電子物流增長、對核心客戶的服務擴展，以及新市場的開拓。

持續經營業務盈利約4995萬美元，按年跌45.4%。撇除策略性出售3大產品對業績的影響，上半年核心經營盈利1.24億美元，按年跌18%，由於供應鏈解決方案業務收入及毛利下跌，以及數碼化投資持續。



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