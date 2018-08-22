營利事業投資KY股 獲配股利要課所得稅

隨著境外企業來台上市 (櫃) 的家數逐漸增加，營利事業投資 KY 股的機會也相對提高，財政部今 (22) 日表示，近期是上市 (櫃) 公司發放股利旺季，營利事業要留意，投資 KY 股所獲配的股利，需併計營利事業所得額課稅，與投資國內營利事業所獲配的股利不計入所得額課稅的規定不同。

近年來政府為增加國內證券市場競爭力，擴大證券市場規模，開放多家境外發行股票公司回台上市 (櫃)，這些以公司名稱加註冊地命名的股票，目前通稱為「KY 股」。

財政部南區國稅局表示，為避免重複課稅，依所得稅法規定，營利事業投資於「國內」其他營利事業所獲配的股利所得，不計入營利事業所得額課稅。

而 KY 股是境外公司來台上市 (櫃) 的股票，其所發放的股利屬投資公司的境外所得，不適用所得稅法規定，應依規定，併計營利事業所得額課稅。

例如國內甲公司於今 (2018) 年取得外國 A 公司發行的 KY 股所分配的股票股利 500 萬元，在辦理今年度營利事業所得稅結算申報時，應將該筆股利所得列為境外投資收益，計入營利事業所得額申報課稅。

南區國稅局表示，近期是上市 (櫃) 公司發放股利旺季，營利事業在收到股利時，應特別留意所投資的標的，是屬國內營利事業或是國外營利事業，以避免未依規定申報課稅，而遭補稅處罰。