〈聯發科組織調整〉組織重整提升效率 未來將兵分三路搶攻市場商機

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(22)日召開重大訊息，公告子公司晨星半導體將一分為三，電視晶片將併入成為聯發科一個事業群，而聯發科未來公司將成為三大事業群，包含無線通訊事業群、智能裝置事業群、以及電視晶片事業群，不過電視晶片事業群負責人，及晨星電視晶片品牌走向，目前內部仍在討論中，尚未有確切結果。

法人則認為，聯發科併入晨星後，電視晶片走向將更明確，可有助聯發科鞏固電視晶片市場，而聯發科也將能更有效分配事業群的資源，搶攻未來的市場機會。

聯發科無線通訊事業群目前產品包含手機晶片、無線 WIFI 相關為主，不過聯發科近年開始分散對通訊產品的依賴，積極朝智慧家庭領域發展，包含智能音箱、ASIC(客製化晶片)、物聯網與車用領域。

聯發科代理發言人王巧潔指出，晨星半導體將一分為三，電視晶片併入聯發科，觸控晶片併入旗下奕力科技，機上盒晶片則移轉至新公司台灣晨星國際科技公司，未來台灣晨星國際科技將由機上盒團隊全數留任與主導，並成為聯發科 100% 轉投資子公司。

晨星電視晶片則併入聯發科，聯發科也將成立新事業群，以電視晶片為主軸，王巧潔強調，未來聯發科將分三大事業群，不過對於電視晶片事業群將由誰負責與主導，目前尚未有確切人選；而晨星電視晶片併入聯發科後，未來品牌走向，內部也還沒有最後決定。