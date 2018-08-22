〈房產〉雙北住宅超值成交區 房仲：看文山、萬華及淡水區

房仲業者依實價登錄資料統計發現，今年上半年雙北市各行政區電梯大樓及公寓的平均總價，北市電梯大樓平均總價最超值的區域為文山區、公寓為萬華區，而新北市兩者都在淡水區，成交價低於平均值。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中低總價產品目前為市場主流，對於首購族、自住客來說，親民的房價是購屋首要的考量，只要房價符合買方期待，就能增加民眾購屋的意願。

永慶房屋統計，台北市今年上半年各行政區電梯大樓房價，文山區以總價 2289 萬元成為北市購買電梯大樓最超值的區域，謝志傑表示，今年台北市電梯大樓平均總價約 3093 萬元，文山區平均可減少約 800 萬元，對民眾來說可以較低價格入住北市，相當實惠，尤其文山區是傳統文教區，環境清幽，生活機能完整，未來還有環狀線南環段貫穿強化區域交通機能，有助當地發展。

台北市超值公寓在萬華區，平均總價 849 萬元，與北市公寓平均總價 1384 萬元也有超過 500 萬元的價差，謝志傑說，萬華區除公寓親民，電梯大樓也入榜北市超值前三名。

根據近期台北市地政局公布的 2017 不動產市場動態年報，萬華區購屋總價已連 5 年排名北市最親民房價區第一名，萬華區發展早，房價也相對平實，不過近年北市府致力西區翻轉，帶動西門町人潮，為區域商業發展帶來新熱度，另外捷運萬大線第一期全面施工中，通車後可望為區域房市加分。

新北市超值宅則由淡水區一手攬下，不管是電梯大樓或是公寓，在新北市交易量前 10 名區域中，皆以淡水區房價最親民，其中電梯大樓平均總價為 939 萬元、公寓平均總價為 453 萬元，謝志傑表示，淡水區近年最受矚目的當屬淡海新市鎮開發，除了年底即將開通的淡海輕軌，陸續還會有商場、影城、銀行進駐，帶動區域商業發展，不過目前生活機能仍以舊市區為主，對於生活機能較著重的民眾須稍加留意，另外新市鎮推案多、賣壓大，房價也就相對競爭。