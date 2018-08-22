智冠整併效益發酵 金融事業2020年收割 網路行銷朝IPO發展

智冠 (5478) 集團財務長鍾興博指出，智冠整併效益逐步顯現發酵，其中金融科技事業群預期在 4 家子公司各自進行合併、整合後，明年年底有望達損益兩平，目標 2020 年智冠開始收割；網路行銷事業群旗下兩家公司合併再增資，年底朝公發，最快明年 IPO。智冠上半年合併營收 23.75 億元，稅後淨利 1.81 億元，年減 30.74%，每股盈餘 1.43 元。其中，第二季營收為 11.33 億元，稅後淨利 5032 萬元，每股盈餘 0.4 元。



智冠營收結構中占比高達 95% 的 MyCard 儲值卡，是公司的金雞母，今年將加大、加深服務，目前全台市佔率為 60%，擁有 500 萬會員，遊戲娛樂產品達 2400 款，合作廠家有 600 家，國內外突破 5 萬家據點，每月儲值近 500 萬筆。



智冠去年認列轉投資虧損 9000 萬元中，金融事業群就占 6000 萬元，鍾興博指出，智冠旗下金融科技事業的子公司包括藍新科技、藍新金流、智通數位、簡單付等各自進行整併，包括簡單行動支付 (原智付寶更名) 與台灣電子支付進行合併，將於 9 月 19 日以簡單行動支付為存續公司正式合併。



此外，智冠集團持股 59%、全達集團持股 21% 的藍新科技與旗下兩家 100% 子公司智通數位科技及藍新金流進行合併，由藍新科技作為存續公司，預期兩項合併案完成後，全力衝刺市場經濟規模與會員成長。



鍾興博指出，金融科技事業群在合併後，以產品平台服務、金融科技人才、行動支付市場及健全財務資金四大面向發展，今年金流交易規模可達 300 億元，明年上看 400 億元，接近損益兩平。



在佈局上，鍾興博表示，目前代收代付是獲利，未來希望將 3 萬家的合作商家能推動電子支付，未來將著重在代收代付、閘道服務及電子支付三大領域。



金融事業群第一季營收 1.01 億元，第二季營收增加至 1.55 億元，毛利率由首季 11% 跳升至 19%，鍾興博強調，上半年虧損 3200 萬元中智冠認列 2100 萬元，預期整合效益發揮後，人事、租金等費用會大幅下降，明年首季金融事業群虧損可望降至 1000-1500 萬元，智冠每季認列虧損降至 700-800 萬員，年底目標達損益兩平，2020 年智冠開始收割。



至於網路行銷事業群部分，旗下兩家公司包括智酷媒體公司及一帆數位，預計近期將進行合併，一帆數位為存續公司，之後再進行增資，年底有望公開發行，最快明年 IPO。