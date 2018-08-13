智冠上半年每股賺1.43元 下半年將推3款手遊新作

智冠科技 (5478-TW) 今 (13) 日公告第 2 季與上半年財報，第 2 季稅後純益 5032.2 萬元，季減 61.76%，年減 25.07%，每股稅後純益 0.39 元；上半年稅後純益 1.82 億元，年減 30.74%，每股稅後純益 1.43 元。展望下半年，子公司中華網龍近期將推出 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，遊戲新幹線也將於本季推出 2 款手遊新作，子公司藍新科技則將執行 2 項合併案，期望發揮整合綜效。

智冠第 2 季合併營收 11.33 億元，季減 8.92%，年減 69.6%，毛利率 61.08%，季減 0.63 個百分點，年增 44.06 個百分點，營益率 4.62%，季減 7.79 個百分點，年增 3.06 個百分點；稅後純益 5032.2 萬元，季減 61.76%，年減 25.07%，每股稅後純益 0.39 元。

智冠上半年合併營收 23.75 億元，年減 70.86%，毛利率 61.41%，年增 43.66%，營益率 8.7%，年增 5.03 個百分點；稅後純益 1.82 億元，年減 30.74%，每股稅後純益 1.43 元。

智冠指出，由於今年度起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務的營收認列由總額認列改採淨額認列，若還原總額法，則今年上半年自結合併營收為 73.25 億元。

展望下半年，遊戲事業群部分，智冠指出，子公司中華網龍以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地》復刻製作的 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，已於 8 月 10 日正式開放事前預約活動，近期將於台港澳同步上市。

代理營運方面，遊戲新幹線第 3 季將推出 2 款手遊新作，《十萬個冷笑話 - 番外篇》將於本週進行 Android 版本不刪檔封測，盟戰手遊《龍戰四方》也將啟動遊戲事前登錄，未來還計劃推出橫向推圖類型手遊等作品。此外，旗下代理線上遊戲《新天龍八部 Online》將推出全新改版與活動。

金融科技事業方面，子公司藍新科技今年將執行 2 項合併案，其一為同屬電子支付專營機構的簡單行動支付 (原智付寶更名) 與台灣電子支付公司進行合併，將於 9 月 19 日以簡單行動支付為存續公司正式合併；其二為計劃以藍新科技與旗下 2 家 100% 持股子公司智通數位及藍新金流進行合併，由藍新科技作為存續公司，2 項合併案完成後，期望發揮整合綜效，全力衝刺市場經濟規模與會員成長。