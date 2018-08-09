智冠旗下簡單行動支付與台灣電子支付合併 積極啟動與實體商店合作

智冠 (5478) 集團旗下藍新科技子公司簡單行動支付 (原智付寶更名) 與台灣電子支付，繼 7 月 25 日取得金融監督管理委員會合併核准函，今日經由兩家公司董事會決議通過存續公司為簡單行動支付，解散公司為台灣電子支付，並訂定 9 月 19 日為簡單行動支付合併基準日與台灣電子支付合併解散日。智冠指出，即日起簡單行動支付旗下之《Pay2go 電子錢包》，亦同步打造全新品牌《ezPay 簡單付》電子錢包，以「簡單支付 一指搞定」服務宗旨，全新面向行動支付應用市場。



《ezPay 簡單付》除維持既有錢包平台功能並持續優化升級服務外，也將於 9 月中旬提供網路商店的跨境交易服務，結合中國支付寶 Alipay 支付選擇，為台灣地區網路商店開啟海外 inbound 交易商機，未來也將延伸跨境交易服務於實體商店，除此之外，將更加積極啟動與實體商店合作，打通線上到線下多元終端支付應用，創造行動支付友善便捷的消費環境。



《ezPay 簡單付》致力打造貼近國人日常生活的支付服務，推動國內行動支付普及，積極與各縣市政府合作，第一波攜手新北市政府「新北 e 起 Pay」多元支付平台，結合新北市各大商圈店家導入整合型 QR code，建立行動支付線下購物場域，聯合祭出消費者及店家 6 大優惠方案，鼓勵大眾踴躍使用；接下來於 9 月推出台北市美食餐飲回饋活動，也將加入台北市政府推動之「pay.taipei」智慧支付平台，提供用戶輕鬆繳納自來水費、路邊停車費、醫療費等繳費服務，共同打造友善領先的智慧城市典範。



此外，「簡單行動支付」配合財政部發布行動支付租稅優惠措施，鼓勵小規模營業人使用行動支付裝置收款，即日起自 109 年 12 月 31 日止，經營實體商店之小規模營業人申請使用《ezPay 簡單付》電子支付平台服務，並接受消費者使用其行動支付付款，可享 1% 稅率查定課徵營業稅，免用統一發票。



同時，簡單行動支付亦提供企業商店加值電子發票平台服務「ezPay 電子發票」(原 Pay2go 電子發票)，可供營業人進行電子發票開立、作廢、折讓以及電子發票字軌上傳大平台作業等加值服務功能。