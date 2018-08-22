〈波若威轉盈〉上半年二因素干擾 雙率表現下滑

網通廠波若威 (3163-TW) 第 2 季稅後純益轉正，終結連 4 季虧損，每股純益 0.83 元。波若威今 (22) 日召開法說會指出，由於北美、英國 FTTH 光纖到戶市場需求轉強，加上第 2 季標案入袋，帶動上半年營運表現，不過部分產品週期進入尾聲，加上第 1 季產能利用率不足，導致上半年毛利率、營益率出現下滑。

波若威指出，上半年北美 CATC、FTTH 市場轉強，數據中心光收發器 100G 出貨逐步攀升，加上英國啟動 FTTH 佈建計畫，及南美 Value-model 產品發酵，需求擴大，上半年營運年增率正成長。

總經理黃裕文指出，由於上半年接下 3 年期標案，5 月放量出貨，帶動上半年營收，但 FTTH 產品週期老化，加上新台幣升值、農曆新年產能利用率較低，導致毛利率、營益率下滑，不過狀況在第 2 季已經有所改善。

觀察波若威今年上半年產品營收占比，光波長分合產品 (WDN) 、光纖連接產品 (OIN) 各約 35%，光能量分合產品 (Branch) 約 25%，光能量放大產品 (AMP) 約 5%。如以應用端區分，數據中心類營收占比約 25%，較去年同期增加 5 個百分點，電信通訊約占 70%。

波若威上半年營收主要來自歐洲，占比高達 60%，北美 35%，其他區域約 5%。黃裕文表示，美中貿易戰最關鍵在於 2000 億美元清單，可能會對客戶造成極大影響，不過主要競爭者仍在中國大陸，未來自動化生產重心會放在台灣，勞力密集生產部分，目前還是依靠中國大陸廠區，未來美中貿易戰產生影響再做評估。

波若威第 2 季營收 6.67 億元，季增 27.26%、年增 25.18%，毛利率 15.23%，季增 4.49 個百分點、年減 1.8 個百分點 ，營益率 3.8%，近一年來唯一正數，年增 2.66 個百分點，稅後純益 0.59 億元，終結連 4 季虧損，每股純益 0.83 元。

累計波若威上半年營收為 11.9 億元，年增 4.12%，毛利率 13.25%，年減 5.37 個百分點，營益率 0.6%，年減 3.5%，稅後純益 0.13 億元，年增 19.72%，每股純益 0.17 元。