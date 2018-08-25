5千張預售票90秒完售！租車行老闆如何「踩」紅舊山線？

撰文 / 今周刊黃家慧

濛濛細雨落在蜿蜒山徑，火車輪子駛在鐵軌上，造形像迷你小火車，車體結合電動系統和傳統腳踏板，旅客能腳踩踏板讓車體行走，欣賞沿路山景，踩累了就靠電力前行。

這是台灣首創的新車體「鐵道自行車」，也是苗栗三義鄉的觀光新亮點，可從勝興車站行至內社川鐵橋前。這段剛試營運的新點，八月九日上網售票，九十秒內，未來三十天的五千張票秒殺一空，跟五月天樂團演唱會的票一樣搶手。

招商案沒人想標

一場夢讓他放手一搏

創造佳績的推手，是跟鐵道產業搭不上邊的自行車出租行老闆、松錳租車董事長游志勇。

從苗栗三義到台中后里的「舊山線」有百年歷史，停駛二十年，苗栗縣政府推動三義舊山線古蹟活化，去年三到六月，依《促進民間參與公共建設法》兩度招商建置鐵道自行車及景點營運案，卻沒有廠商申請提案，直到七月，終於收到唯一一份規畫構想書，正是游志勇所提出。

游志勇透露，前兩次的招商條件嚴格，加上舊山線是百年古蹟，文化資產保護界相關人士反彈聲浪大，讓他退縮。但他在一夜半睡半醒之際，腦海浮出一段歌詞「高高的樹上結檳榔，誰先爬上誰先嘗」，朋友說，這是菩薩鼓勵他放手去做，讓他下定決心。

負責這次招商案的苗栗縣政府文化觀光局觀光發展科科員朱晏賢透露，游志勇通過審核的關鍵，在於他有自行車製造和出租行經驗。

游志勇二十多年前從製造業跨入租車業，當時，他秉持「與其幫人製造金母雞，不如把金母雞留在家裡下蛋」的想法，以自產的八千輛自行車，在全台八個觀光景點經營租車業，觀光租車業務每年為他帶進超過千萬元營業額。

經營觀光租車事業二十年下來，游志勇學到如何與地方產業「共存共榮」。他舉例，在彰化田尾的經營據點，他除了積極與當地店家策略聯盟，也努力凝聚當地社區向心力，號召店家一起推動觀光產業。

與社區共存共榮

法會席開一六○桌 居民有感

游志勇複製這種經營模式，這次經營鐵道自行車，也將與當地社區店家共存共榮，他做的第一件事就是「融入」。

這個兩次無人投標的案子，游志勇最終以祺峰公司名義與苗栗縣政府簽下十八年 OT 合約，未來總共需支付一億元權利金（含每年必須付給苗栗縣政府、台鐵總計五百多萬元租金），再加上八千萬元的建置費用攤提，對中小企業經營者來說，負擔可謂沉重。

游志勇卻樂觀地說，鐵道自行車未來每年將為苗栗三義鄉多帶來二十萬觀光人次。朱晏賢估計，每年搭乘人次將達五十萬，票務收入有望破億。

游志勇要做的，不只營運一段鐵路十八年，還要扛起舊山線觀光產業復興重擔，兒子將承接他的夢想。

來源：《今周刊》 1131 期

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