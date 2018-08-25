「我是誰？」每3秒多一人罹病！比癌症更嚴重的「失智黑洞」

文 / 今周刊編輯團隊

兩名警察荷槍實彈衝進我家大喊：『匪徒在哪？』，父親竟大叫：『警察！救命呀！我兒子要謀財害命！要殺我！』」、「爸爸半夜睡不著，大小便失禁，弄得到處都是……。」

這並非虛構的電影情節，而是曾真實在現實生活中上演，認知症整合照護專家伊佳奇照顧失智父親的「日常」，也是正走在漫漫照顧長路上，所有失智症家庭的斑斑血淚。從一份國際報告，預示未來殘酷事實。

失智海嘯衝擊全球 台灣挑戰更嚴峻

2010 年，來自國際失智症協會的《全球失智症報告》，驚動 WHO（世界衛生組織）與 OECD（經濟合作暨發展組織），報告中指出，隨全球人口快速老化，失智症患者正以驚人速度增長，對人類影響更甚於瘧疾與戰爭。

WHO 則在 2012 年宣告，強調失智症並非正常老化現象，不過短短 3 年時間，失智症患者成長增快了，從原本每 4 秒新增 1 名患者，增速為每 3 秒即新增 1 名病例。

據《2015 年全球失智症報告》指出，全球每年約新增 990 萬名病例，速度之快、人數之多，比原先 2010 年報告的預估數多了 3 成。目前，WHO 最新統計，全球失智症人數已超過 5000 萬人。

失智症患者不只有醫療直接花費，後續的照護成本更可觀。2015 年，全球失智症患者的社會經濟成本，就高達 8180 億美元（約台幣 25.35 兆元），推估今年照護成本將一舉攀升至 1 兆美元（約台幣 31 兆元），2030 年後，會增加至 2 兆美元（約台幣 62 兆元）。龐大的照護成本，不但會嚴重影響國家財政，甚至衝擊全球社會經濟體系。

衛福部調查推估，2017 年底，台灣失智症患者已超過 27 萬人，2031 年將增至逾 46 萬人，2061 年則將逾 85 萬人，相當於未來 40 年，台灣平均每 40 分鐘新增 1 名病患，亦即每天將增加 38 人罹病。

而台灣超過 80 歲以上的失智症盛行率，推估介於 13％至 37％，意即，每 4 位長者就有 1 人可能罹患失智症。與其他疾病不同的是，失智症的照護難度高，病程長達 8 至 10 年，也墊高照護成本。

根據《失智症亞太地區盛行報告》估計，2015 年，台灣失智症醫療與照護成本高達近 2100 億元台幣，其中，照護成本占比高達 94％，約 2000 億元。推估到了 2026 年，成本將暴增至 3050 億元，相當於一半的健保預算規模。

原任職財政部高階主管的張中行，因為媽媽失智，50 歲就離職回家照顧媽媽。他估算，媽媽光醫療、復健、認知治療、請外勞及居家服務員等費用，林林總總加起來，每個月約花費 10 至 15 萬元，年花費約 120 萬元至 150 萬元。對於平均年收入僅 110 萬元的雙薪家庭而言，無疑是「負擔不起的未來」。

來源：《今周刊》 1130 期

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