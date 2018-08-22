匯市靜待Fed公布8月會議紀錄 歐元暫停4天漲勢

美中將於 22 日與 23 日展開新的一輪貿易談判，受到此消息鼓舞，歐元兌美元連漲 4 天，達近兩週高點。外匯市場則是靜待貿易協商內容，以及美國聯準會 (Fed) 即將於 22 日公布的 8 月會議紀錄，若委員對升息看法較鷹派，將持續支撐美元。

美國總統川普 20 日批評聯準會的升息政策，使得美元指數走跌，22 日則呈現回穩，截至發稿，ICE 美元指數暫報 95.27。

美元指數走勢

上次的會議紀錄顯示 Fed 預計今年將在升息兩碼，聯準會預計將於台灣時間 23 日凌晨兩點公佈 8 月的會議紀錄，而分析師認為，此次的會議紀錄不會有令市場驚訝的訊息。

Nordea Group 的分析師 Niels Christensen 表示，「若在會議記錄中有任何需要挖掘的事情，那所有人都會感到驚訝，聯準會預計在 9 月和 12 月升息的步伐，看起來很順利，沒有跡象表明聯準會正在猶豫」。



另一方面，分析師表示，曾任川普顧問的 Michael Cohen 和 Paul Manafort 被定罪，增添了美國政治不確定性，使美元承受壓力。但貨幣市場的直接反應有限。

歐元兌美元離開兩週高點，小跌 0.1% 至 1.1563，歐元在上週因土耳其貨幣危機與義大利政治動盪，而跌至 14 個月以來的低點。《Fxstreet》分析師指出，歐元兌美元的上漲阻力點為 1.1600 與 1.1629，下行支撐點為 1.1447 與 1.1299。

歐元兌美元走是

其餘匯市部分，澳洲總理總理滕博爾 (Malcolm Turnbull) 面臨黨魁保衛戰，澳幣兌美元下滑 0.41% 至 0.7339。同一時間，美中貿易戰導致中國出現經濟增長減緩跡象，對澳幣形成壓力。

英鎊對美元 21 日上漲 0.8%，因英國脫歐大臣表示，他有信心與歐盟達成脫歐協議，英鎊對美元 22 日則是小跌 0.2% 至 1.2885。

美元兌日圓小漲 0.1% 至 110.38。