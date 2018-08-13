〈每週CFTC報告〉大型投機者持續看多美元 英鎊與歐元淨多單下滑

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (10 日) 公布的持倉報告，截至 8 月 7 日當週，投機者投資美元與美元指數的淨多單部位持續增加，並大幅減少面臨風險的英鎊和歐元的多頭部位。

美元持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元) 的整體部位計算，根據《路透社》的金額計算，截至 8 月 7 日當週，美元的淨多頭規模達 220.2 億美元，比前一週增加 19.6 億美元，為 2017 年 1 月 17 日以來的最高水平。

大型投機者的美元持倉變化

美元指數

最新數據亦指出，投機者持續看多美元指數，多頭部位連續 16 週增長，非商業交易者持有的美元指數的淨多單部位達 30102 口，比前週的 28456 口多出 1646 口，為 2017 年 5 月 23 日以來的最高水平。

投機者的美元指數持倉變化

英鎊與歐元

截至 8 月 7 日的一週，英鎊和歐元的投機部位出現大幅變化，出現淨多頭部位減少超過 1 萬口的情況。

大型投機者的英鎊持倉變化

英國脫歐協議談不攏的情形下，英鎊遭看空，投機者的多頭部位減少超過 11000 口，出現連續 3 週的下滑，投機者的英鎊淨空單部位達 58852 口。歐元亦遭土耳其金融動盪波及，導致商業投資者撤離歐元，商業投資者對歐元的淨空單達 26094 口，投資者的淨多單為 10565 口。

大型投機者的歐元持倉變化

黃金

黃金期貨的投機者，從今年 1 月開始不斷增加黃金空單的規模，另一方面，商業投資者的空單部位則持續減少中，截至 8 月 7 日，投機者的黃金多頭部位下滑至 12688 口，較前一週的淨空單部位減少 22649 口，為連續 4 週多頭部位下滑。

但對此財經部落格《Seeking Alpha》的專欄作家 John Rubino 認為，這對黃金來說反而是個好消息。過去歷史顯示，當淨多單部位大幅減少或大幅增加時，顯示投機者皆朝同個走勢下注，未來有望出現價格反轉。