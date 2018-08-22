【大行報告】光大新鴻基：中銀航空租賃(02588-HK)目標價為58元

光大新鴻基發表研報指，中美貿易關係暫且緩和，惟後市去向未明，恒指持續在兩個月的大型區間拉鋸。業績期期間，績優股及高息股較引起市場關注，其中，該行看好績後股價屢創新高的中銀航空租賃(02588-HK)。
研報指出，全球航空客運市場快速增長，航空公司為免加重債務負擔，一般會透過租賃飛機來取代購買飛機。據了解，以往內地的航空租賃業務一直被外資壟斷，但隨著內地企業開始向海外「走出去」，近年成立了很多國際化的飛機租賃公司。加上「一帶一路」政策配合下，推動近年內地航空租賃市場發展迅速。有機構預測，到2022年，中國資本有望在飛機租賃市場佔據逾三分之一的份額。而到2020年，飛機經營租賃滲透率將超過50%，飛機租賃市場規模將達到5000億美元。
研報又指，集團作為全球第五大的飛機經營租賃公司，截至今年6月底止，經營收入及其他收入總額按年升23%至8.25億美元，純利按年升24%至2.97億美元，租賃租金收入按年升24.1%至7.53億美元，中期息按年增加24%至12.84美仙。截至今年6月底止，自有機隊從去年年底的287架升至295架，平均機齡3年，同業中偏低;其飛機組合利用率，高達100%。截至6月底，訂單簿中有163架飛機，計劃從現在起至2021年年底期間交付。按照已披露的交付計劃機隊規模，再加上新簽的訂單，未來業績表現值得憧憬。
研報還指出，集團主要收入及資產均以美元計價，故不受人民幣匯率變動影響，具一定的防守性。走勢上，股價自6月至今營造圓底回升形態，上周五(16日)更以裂口高開突破頸線約52元，而且成交急增，建議52元買入，目標價為58元，止蝕則在48元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)