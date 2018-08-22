【異動股】軍工股急速拉升 航天晨光(600501-CN)直線漲停

午後，軍工股急速拉升，截止發稿，航天晨光(600501-CN)直線漲停報7.76元，長城軍工(601606-CN)漲停，航天機電(600151-CN)漲5.39%報4.5元，七一二(603712-CN)漲4.05%報22.09元，航天通信(600677-CN)漲超3%，航天長峰(600855-CN)、航天發展(000547-CN)等多隻個股逆市走高漲逾2%。

中泰證券認為，本週國務院國有資產監督管理委員會下發了《關於印發的通知》，國務院國有企業改革領導小組決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業，在2018-2020 年期間實施國企改革“雙百行動”，軍工板塊多家企業入選。此外，中國空間站實驗艙推進係統完成首次試車;“天河工程”星箭研製工作正式啓動。航天子板塊呈現出新氣象，或將帶來更多相關投資機會。因受中美貿易摩擦等外部事件影響，市場短期内仍有一定的風險，在這種大背景下，軍工板塊相對獨立的屬性決定了它有可能走出獨立行情，目前軍工板塊估值仍在合理區間，建議關註行業成長和改革機會，重點關註低估值個股的機會。

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