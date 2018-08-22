港股午盤漲0.51% 中國平安領漲藍籌 內險、濠賭股齊揚

恒生指數今 (22) 日高開 0.3%，隨後走勢反復。截至午間收盤，恒指漲 0.51%，報 27895.5 點。國企指數漲 1.12%，報 10858.21 點；紅籌指數漲 1.01%，報 4251.96 點。大盤成交量港幣 567.31 億元。

中國平安 (2318-HK) 漲 4.9%，領漲藍籌；華潤置地 (1109-HK) 漲 4.9%；騰訊 (0700-HK) 漲 2.45%。

內險股上漲。中國太平 (0966-HK) 漲 3.16%；中國太保 (2601-HK) 漲 2.45%；新華保險 (1336-HK) 漲 2.17%。

濠賭股上漲。新濠國際發展 (0200-HK) 漲 3.87%；銀河娛樂 (0027-HK) 漲 2.51%；金沙中國 (1928-HK) 漲 1.75%。

《星島日報》引述西證香港期貨副總裁馮時裕分析，市場憧憬中美談判會有好消息，股市近日回穩，但這次談判外界視為試水溫，所以未必會有具體的談判成果。

美國總統川普甚至唱衰中美貿易談判，認為這次談判「不會取得多大進展」，他在接受媒體訪問時還痛批大陸操縱人民幣匯率抵銷加徵關稅衝擊。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 9.85 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 3.14 億元；深股通淨流出人民幣 1267 萬元，港股通 (深) 淨流入人民幣 3.06 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入人民幣 2.54 億元，其次為工商銀行、中科曙光、農業銀行、萬華化學。資金流出最多的是中國軟體，淨流出人民幣 1.3 億元。

深股通中資金流入最多的是風華高科，淨流入人民幣 5676 萬元，其次為華淩鋼鐵、宜通世紀、三鋼閩光、西山煤電。資金流出最多的是科大訊飛，淨流出人民幣 1.26 億元。