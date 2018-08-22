寶齡富錦傳捷報 腎病新藥適應症範圍獲衛福部核准擴增

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (22) 日公告，旗下新藥拿百磷膠囊適應症範圍，獲衛福部核准擴增，未來將適用多達萬位使用腹膜透析患有慢性腎病高磷血症的患者，而韓國藥證最快今年核准，可望再為營運加溫。

寶齡富錦擴大新藥適應症範圍後，適用患者將從原本的 8.5 萬人，增加到 1 萬名病患，有望擴大市場規模。

寶齡富錦旗下腎臟病新藥拿百磷，在全球取得 100 多項專利，並首先在日本獲得治療慢性腎病專利，根據日本專利核准內容指出，拿百磷能預防、維持或延緩慢性腎病惡化。

寶齡富錦拿百磷 10 日獲得歐洲新專利，將可用於角膜鈣化治療，未來有望拓展新藥至非腎病領域。

寶齡富錦拿百磷新藥第 2 季於日本市場銷售金額達 17.33 萬日圓，年增 6.9%，上半年營收 30.92 萬日圓，年增 8.8%，美國市場第 2 季銷售為 2410 萬美元，年增 70.72%，上半年營收 4470 萬美元，年增 81.55%，寫下歷史新高，後續韓國與中國開賣，洗腎病患數約 8 萬及 33 萬人，後市營運有望加溫。

寶齡富錦累計今年 1 至 7 月營收為 7.03 億元，年增 11.25%，為歷史同期新高。今日股價最高達 106.5 元，大漲逾半根停板，挑戰 20 日均線反壓。