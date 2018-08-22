豐泰加速海外擴張 外資評等「買進」調高目標價到210元

亞系券商最新報告指出，NIKE 概念股豐泰 (9910-TW) 自動化產能加速，獲利提升，重申「買進」評等，將目標價由 175 元調高至 210 元。同時，在美中貿易摩擦同時，外資看好，豐泰加速擴張越南等地生產規模，業績成長動能看俏，明年毛利率可望突破 24%。

豐泰加速投入投資越南擴增產能，目前越南廠約占整體產能比重 52%，以中高階產品線為主。豐泰也在印尼設立廠區，以因應新產能所需；亞系外資預估 2018-2020 年，資本支出每年將有 30 億元，較 2015-2017 年的 28 億元提升。

亞系券商報告也強調，豐泰成本結構因應各產地有變動，中國勞力成本約為 25%，越南 / 印尼約 20%，印度約 15%。因應勞力成本提升，豐泰採用自動化生產設備，預期每條自動產線將可取代 30% 勞工，有助明年毛利率將可提升至 24.1%。

豐泰今年 1-7 上半年歸屬母公司稅後純益 27.33 億元，每股純益達 4.09 元。豐泰表示，新台幣回貶，加上接單出貨暢旺，帶動第 2 季獲利明顯回升，而 7 月獲利表現更佳，單季每股純益達到 0.83 元。

豐泰為 NIKE 鞋類產品主力供應商，外先前資券商認為，由於 NIKE 銷售持續成長，NIKE 長期營運策略在縮短供應商交期並減少供應鏈，豐泰每年都維持 7-10% 的產能擴充，可望是主要受惠者，預估豐泰占 NIKE 鞋類出貨比重，將由 2017 年的 16%， 3 年內提升到 20%，也推升豐泰的獲利成長。