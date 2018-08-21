〈房產〉北市A辦需求創14年新高 企業搬遷升級需求攀巔峰

台北市信義區 A 級商辦大樓南山廣場近期正式釋出後，出租率超過 7 成，租金更已超越區域內同級大樓，相對高的租金並未讓企業止步。依仲量聯行調查，2018 年台北市 A 級商辦需求創下 14 年來新高，而高需求量主要是因企業搬遷潮帶動

此商辦升級趨勢，反映企業總部化與升級辦公空間需求；興富發 (2542-TW) 集團總裁鄭欽天也看好此一趨勢，集團也積極準備投入資金進行升級商辦開發，以迎合市場的需求。

仲量聯行總經理趙正義表示，台北市除住宅有龐大換屋需求外，辦公室也有換屋潮趨勢。仲量聯行統計，台北市已有超過 20 萬坪的 A 級辦公大樓屋齡在 25 年以上，比例將近 3 成，B 級辦公大樓則有超過 51% 大樓屋齡在 30 年以上，有些大樓也通過都市更新審議即將進行改建。由於企業競爭日趨激烈，搬遷到新式的辦公大樓有助於人才吸引、公司營運效能與企業形象提升，尤以鄰近捷運並有優質管理的地標大樓為首選目標。

仲量聯行總經理趙正義。(鉅亨網記者張欽發攝)

依經濟部商業司公司登記統計顯示，過去一年在台國內外企業成長數量為過去 8 年次低。在國內外企業成長趨緩環境下，對 A 級商辦有需求的大宗承租企業並非新興公司，而是欲搬遷至更好辦公空間的既有的跨國企業與大型在地企業。

仲量聯行研究部指出，過去有些大型企業會同時在數地承租數個辦公空間，但辦公空間坐落多方，造成營運、部門溝通等成本提高，大企業應用辦公空間時，逐漸改轉向「總部化」趨勢，整合各個辦公室，一次向 A 級商辦大樓承租大坪數辦公室，以大坪數租賃換取較高議價空間，同時長期降低人力溝通成本。

此外，仲量聯行也指出，大型跨國企業已逐漸意識到，辦公環境對員工工作效率、工作時的身心狀況有一定程度影響，並開始注重辦公空間轉型與升級。仲量聯行也完成跨國企業員工的研調，高達 9 成員工認為，在咖啡廳、休息室這類空間中開會，可促進合作效率與成果，64% 員工同意，工作環境、裝潢對企業文化影響甚遠。

仲量聯行並指出，台北市 A 級商辦大樓平均屋齡 18 年，已在 A 級商辦認定標準的合格邊緣。B 級商辦大樓平均屋齡更高達 30 年，對欲升級辦公空間的企業來說，與其重新裝潢屋齡較高的原有租用單位，搬遷至新落成的大樓成了更佳的選擇。且對企業而言，搬遷至新 A 辦，將可一次租賃更大坪數、有更大發揮空間。

據統計，台北市今年在南山廣場、聯合報、國泰民生建國等新大樓釋出後，但未來幾年內尚未有 A 級商辦大樓落成計劃，在企業搬遷、升級辦公室的趨勢下，頂級商辦租金將持續上漲，且頂級商辦空間更將一坪難求。