〈房產〉新竹三大重劃區房市交易 高鐵特定區房價漲幅逾2%較明顯

新竹縣市擁有科學園區與相關高科技產業群落聚集發展，吸引許多科技人才就業，帶動區域房市需求。房仲業者統計新竹縣竹北市的「縣治重畫區二、三期」與「高鐵特定區」以及新竹市「關埔重劃區」交易情形，近 1 年高鐵特定區房價緩漲 2.5%，表現較突出。

台慶不動產根據交易量統計發現，新竹縣今年 1-5 月交易量達 4945 戶，比去年同期增加 35.6%，新竹市為 2852 戶，比去年同期小幅減少 3.3%。受惠新成屋交屋挹注，重劃區開發成為新竹都會區購屋的熱門區。

盤點新竹三大重劃區，包含新竹縣竹北市的「縣治重畫區二、三期」與「高鐵特定區」以及新竹市「關埔重劃區」，重劃區地段有優勢，大樓社區林立，房型多元，吸引首購或換屋客群前來看屋與買房。

根據實價登錄資料統計，新竹三大重劃區近 2 年前 5 月房價變化，今年 1-5 月平均成交價格與去年同期相比，「高鐵特定區」均價為每坪 23.6 萬元，小幅增加 2.5%，「關埔重劃區」均價每坪 24.7 萬元，小幅增加 1.6%，「縣治重畫區二、三期」均價每坪 21.1 萬元，較去年小幅減少 3.8%，房價整體趨勢呈現盤整的格局。

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘認為，實價揭露資料多年累積下，已成為區域房價重要的參考指標，有助縮小買賣雙方價格認知的差距，也讓房價趨穩不易大起大落。

而近 1 年房價走勢上揚的高鐵特定區，面積達 300 公頃，道路棋盤式規劃，區內有 20 多處公園，加上生物醫學園區，吸引高端產業人士居住需求，有巢氏房屋竹北高鐵福興加盟店店長黃奕表示，前兩三年區域推案較多，至去年上半年仍有建商餘屋出清的情況，今年上半年區域餘屋出清壓力已減緩，房市呈現回穩走勢。

黃奕分析，區域熱銷以屋齡 8 年內 3 房的住宅產品為主，總價約 1200-1500 萬元，換屋型住宅則是以四房，主建物約 38-42 坪型的受青睞，總價約 2000-2300 萬。黃奕說明，區域的首購買方年齡約 35-40 歲左右，換屋族群屋齡則是 40-45 歲居多。買方會考量建商品牌與口碑，尤其屋齡超過 10 年以上的中古屋，會特別在意，多會探查屋況結構等是否良善。