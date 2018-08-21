如果Fed持續升息 川普說 會持續開駡

在接受路透社訪問時，川普總統說，他不同意聯準會 (Fed) 升息的決議，他還說 Fed 應當做對國家有利的事。

川普說，他對 Fed 主席鮑爾的升息，感到不悅。當被問到 Fed 政策是否應更加寬鬆，他說 Fed 對我應當有所助益。川普說，如果 Fed 持續升息，他會持續抨擊。

川普還說，中國操控匯率，歐洲也操控歐元。他並說，美國對土耳其提高關稅，是否會對歐洲造成經濟傷害，他並不關心。他說，不會對土耳其讓步。

今年初，川普提名鮑爾，接替前 Fed 主席葉倫的職務。自川普上任以來，Fed 已五度升息，自鮑爾擔任 Fed 主席以來，也已二度升息。

Fed 應為獨立機構，總統公開抨擊 Fed 主席，並非尋常。但今年初，川普在接受 CNBC 訪問時，已有抨擊前例。Stifel 公司經濟學家 Lindsey Piegza 說：「這類談話會被認為是對聯準會 (Fed) 自治權的威脅。」

十年來，Fed 持續為金融體系挹注資金，助其自金融危機中復甦。現在由於就業市場強勁，且經濟成長持續，Fed 已開始調高利率。近來，Fed 更清楚表明要將利率調高至中性水平。

PGIM 公司首席經濟學家 Nathan Sheets 說：「在財政政策與民間支出的支撑下，美國經濟已非常強勁。根據央行的理論，他們必須要將利率調回至中性水平。如果不這麼做，會有許多風險。Fed 必須採取行動，防患未然。」