根據這個指標 美股自1895年後第6次出現「賣出訊號」

一個追蹤 100 多年歷史的指標，過去多次成功預測了股票的頂點。根據這項指標，美股已經出現賣出訊號，這是自 1895 年之後，123 年來僅僅第 6 次出現。

《Market Warch》專欄作家 Mark Hulbert 指出，這個指標名為 Sound Advice Risk Indicator(忠告風險指標)，是《忠告》(Sound Advice) 時事通訊 Gray Cardiff 的心血結晶，他計算標準普爾 500 指數成份股的中位數，與美國新屋價格中位數的比率，來判斷長期多空。

根據這個指標，當比率大於 2.0 時為賣出信號。如今這個比率剛突破 2.0，是 1990 年代之後的首次。

股市已進入高風險區 (圖表取自 Market Watch)

依 Cardiff 的說法，這個指標的設計想法在於，它能衡量進行高風險投資上，股票與房地產兩個主要類別的資本爭搶情況。當指標升到 2.0 以上，代表股市吸收了「比經濟狀況所能證明，更大比例的可用投資資本」，也就是說，停留股市的資金已超出負荷，股市處於即將下跌的風險。

這是 Cardiff 投資的核心概念。在截至 7 月 31 日的 20 年裡，Cardiff 模型投資組合的年化報酬率，比標普 500 指數高出 2.4 個百分點。

值得注意的是，Cardiff 的這個指標並不是一個適用短期的投資工具。在指標觸及賣出訊號之後，股市可能還在高點維持數個月，甚至幾年。不過隨後股價的大跌都難以避免，下跌幅度可能超過 5 成或更多。

例如，前次觸及賣出信號是在 1998 年，但接下來是網路泡沫的強漲時期，大盤直到 2000 年 3 月才向下墜落。

Cardiff 用他的指標來識別 10 年或更長時間的「超級週期」。據他的說法，當前的超級週期開始於 2009 年初，當時這項指標處在 0.77 的低點，僅是現在的 3 分之一。

此外，當指標過高，其實也暗示著房地產變得相對具吸引力，他認為可介入房地產 ETF 的時機已到。