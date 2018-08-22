川普私人律師承認有罪 美股期貨應聲下跌

周二（8 月 21 日），美國總統川普密友、前私人律師 Michael Cohen「反水」認罪的重磅消息震撼市場。

川普腹背受敵的消息引發對避險資產的需求，剛剛創下歷史新高的美股期貨應聲下跌，美元兌日元短線下挫，現貨黃金小幅走高。

標普 500 指數期貨短線下滑，道指期貨短線下滑 160 點

CNBC 報導稱，Michael Cohen 已向聯邦調查局投案自首，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。這名曾幫助川普擺平出軌事件的親信「反水」，將給予特別檢察官穆勒的「通俄門」調查更為豐富，且能作為法庭證據的資料，川普面臨的司法風險升級。

川普被彈劾的機率急劇攀升（圖片來源：PredictIt）

此外，之所以 Cohen 與檢方達成認罪協議的消息會使白宮感到不安，是因為他承認受候選人指使，曾負責向川普的婚外情對象支付了多筆封口費，以避免影響 2016 年總統大選。

2018 年 7 月，作為 Cohen 律師團成員之一的 Lanny Davis，向媒體公布了一份 Cohen 與川普在此前交談的錄音。錄音中，Cohen 向當時正在準備競選總統的川普提到了，向一名《花花公子》前模特 Karen McDougal，支付一筆 15 萬美元封口費的事宜，防止後者在大選期間指控其曾與川普發生婚外情，影響選舉進程。

Cohen 被指控還同樣向艷星 Stormy Daniels，支付了一筆或違反選舉財務法的 13 萬美元封口費。多家美國新聞媒體在當天引述匿名人士的話稱，Cohen 已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。Cohen 案件的宣判日期定在 12 月 12 日。

FOX 新聞引述消息人士的話說，認罪協議包括 3 至 5 年徒刑。但 Cohen 與檢方所達成的協議並不代表其會與聯邦調查局合作。不過，Cohen 作為川普親信及大選期間私人律師的身份，也給予了穆勒的調查進一步發掘的價值。

今年 4 月，檢察官從 Cohen 紐約辦公室和酒店房間查獲數千件物品，其中包括 Cohen 和川普的錄音帶，討論向前花花公子模特 Karen McDougal 付封口費。聯邦政府正在調查 Cohen 及其家人旗下的出租車業務 2000 萬美元的貸款和稅收欺詐事宜。

就在 Cohen 認罪這一消息被公開前夕，《紐約時報》曾報導稱，美國聯邦調查局的調查已接近尾聲，他們正考慮是否在 8 月底起訴 Cohen。

面對重重壓力，曾一度宣稱願意為其老主顧川普「擋子彈」的 Cohen 立場反轉。近幾個月來，Cohen 開始暗示他可以與調查人員合作。在今年 7 月接受美國廣播公司新聞採訪時，Cohen 說他把「家庭和國家」放在川普之前。

在 Cohen 認罪協議的消息傳出之際，川普的前競選團隊主席 Paul Manafort 正在等待特別法律顧問提出的第一次審判中對銀行欺詐和稅務指控的裁決。