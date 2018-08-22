〈財報〉藥明生物上半年業績大增 又計劃拓全球產能 股價續漲

藥明生物 (2269-HK) 今年上半年業績大幅增長，又計劃擴張全球產能。該公司股價昨 (21) 日大漲 9.05%，今 (22) 日續漲，截至午盤 11 時許，上漲 4.681%，報港幣 73.8 元。

圖：新浪財經

據財報顯示，藥明生物 2018 年上半年營收人民幣 10.54 億元，年增 61.2%，淨利潤人民幣 2.5 億元，年增 170.7%。其中來自美國業務收益為人民幣 5.48 億元，年增 60%，來自歐洲業務收益為人民幣 5290 萬元，年增 172.7%。

首席執行長陳智勝表示，公司目前共有 187 個綜合項目，較去年同期增逾 50 個，相信未來每年都會有 40 至 50 個新增項目，因此，公司現時擁有的 20 萬升產能不足以應付需求，故有持續投資、擴建工廠的計畫，預計 3 年內每年投資人民幣 4 億元在固定資產上，目前全球範圍內已有 8 個新建工廠陸續開工。

近期人民幣匯率下跌，拖累公司上半年毛利率微跌 1.1 個百分點至 39.3%。首席財務官盧韶華表示，為抵抗外匯因所帶來的風險，公司會做套期保值，但從長期來看，相信毛利率會持續上升。

陳智勝說，希望未來 3 年獲利的年複合增長率達到 60%，收入則達到 50%。

談及大陸疫苗悲劇，陳智勝認為，事件可令行業明白醫藥生產質量的重要性，他指出，疫苗與蛋白的生產技術相似，公司的相關經驗可用於疫苗生產，認為疫苗領域可成為公司新的增長點。

有關今年多家醫藥股計畫來港上市，陳智勝認為這是好事情，因為其中多家為公司客戶，客戶發展得好，亦可為本公司帶來更多利潤。