今年對沖基金表現差 高盛：臉書害的！且看空的股票卻漲了..

今年對沖基金表現非常差勁，似乎一點也不「聰明賺錢」，高盛將一切怪罪於對臉書 (FB-US) 的大部位持股和災難性的看空。

高盛指出，今年截至 8 月 17 日止，股市對沖基金平均下跌 1%，遠不如 S&P 500 的 7.9% 漲幅。

高盛分析師 Ben Snider 在週一公布的 <對沖基金趨勢觀測> 報告中指出，「最熱門股票間的波動性，以及在上升市場中的低度淨槓桿率，已對近期對沖基金的收益造成壓力。」

Ben Snider 表示：「第三季起，幾乎有 100 家對沖基金的前十大組合都有臉書，所以臉書在 7 月大跌後就讓對沖基金的收益備受壓力。」

臉書因預警第三季和第四季的營收成長放緩，且調降長期利潤預期，股價在隔日 (7 月 26 日) 重挫 19%。

以第二季底數據來看，那些持有臉書股票的對沖基金，平均持股占其投資組合約莫 4%。

Snider 表示，「在臉書公布令人失望的財報前，在我們的模組中，230 家對沖基金 (約 28%）持有臉書，使其成為最熱門的部位。」

第三季至週一，臉書股價跌幅約 11.2%，而同時期 S&P 500 上漲 5.1%。

對沖基金也因為一些遭密集做空的股票上漲而蒙受損失。

高盛指出，羅素 3000 指數中的一籃子 50 家股票、市值超過 10 億美元，今年迄今最高空單餘額上升 21%，將近 S&P 500 報酬率的 3 倍。