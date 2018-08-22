比特幣期貨成交量一週萎縮69% 市場低迷 加密貨幣轉跌

加密貨幣市場投資者尋覓下一個可推動情緒的催化劑，比特幣持續低迷，據 Kraken 交易所數據，比特幣現貨週二 (21 日) 再小跌 0.4% 至 6423.55 美元。

而根據比特幣期貨市場 CME Group 數據，週一 (20 日) 比特幣期貨成交量連續第三個交易日下滑，僅 2480 口，與 8 月 13 日超過 8000 口成交量相比，下降了 69% 之多。

儘管期貨成交量下降，eToro 高階市場分析師 Mati Greenspan 認為這卻是好現象，「穩定的價格範圍對比特幣來說是健康的，因為比特幣作為穩定價值儲存的用途逐漸增加，並未網路開發商更多時間可以建構未來需要的基礎設施。」

Altcoins 重啟跌勢

Altcoins (即比特幣以外的加密貨幣) 經過上週稍晚的復甦後，本週已連續 2 日大跌。以太幣週二下跌 3.6% 至 275.40 美元，而以太幣自週六達 320 美元以上迄今跌幅已達 14%。

其他方面，比特幣現金下跌 3.3% 至 526.30 美元、萊特幣下跌 1.4% 至 54.96 美元、瑞波幣下跌 4.4% 至 33 美分。

比特幣期貨則連續兩日收跌，Cboe Global Markets Inc 的 9 月契約下跌 0.8% 至 6405 美元。CME Group 的 8 月契約收跌 0.1% 至 6425 美元。