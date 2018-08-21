【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易將於本週舉行談判，帶動昨日美股呈現上漲，使得市場信心面出現回穩，推動今日台股由台積電、大立光等大型股帶動下上漲 93.15 點，漲幅 0.87%；籌碼面上，外資現貨部位買超 61.31 億元，期貨約當現貨部位買超 8.02 億元，期現貨部位合計買超 69.33 億元。

《國際金融市場焦點分析》

市場傳出國家隊進場救市及中國養老基金進場消息利多影響，推動今日上證指數及 A50 指數延續昨日漲勢，其中今日由中國政策利多推動的基建板塊的中國鐵建、中國中鐵及消費板塊的伊利股份、洋和股份等大型類股帶動下，使得 A50 指數期貨及上證指數呈現上漲格局；受到川普指責 FED 升息政策影響，導致美元下跌，港幣觸及最低擔保下限擔憂緩解，推動恆生指數及 H 股指數上漲。

《國際商品市場焦點分析》

上週市場傳出俄羅斯可能限制小麥出口，造成小麥期貨短線急拉，不過昨日有消息指出，出口限制會在今年稍晚實施，因此反而可能導致出口商短期內加大出口量，加上美國大平原出現降雨有利接下來冬麥播種，且美國春麥產量充裕，小麥因此重挫完全回吐前一日漲幅；受到聯準會官員鴿派談話，加上川普打壓，美元大幅回跌，黃金期貨重回 1200 美元，WTI 期貨也同步小漲。

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