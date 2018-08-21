金山、美圖財報慘澹 明天小米財報看什麼？

• 金山二季報：重磅遊戲推遲發布，下半年增長潛力受限

周二，金山軟體發布 2018 年 Q2 財報，來自網路遊戲的收益為 5.82 億元，年增率降 27.7%，《劍網 3》手游商業推出時間推遲至 2019 年初。

• 美圖中報：月活大降近 16% 營收下滑 凈虧近兩億

8 月 21 日星期二，美圖公司發布 2018 年半年報。財報顯示上半年營收 20.52 億元，年增率下滑 5.9%。凈虧損 1.27 億，經調整凈虧損 1.99 億。

總體月活躍用戶數 3.499 億，下降 16%，脫離預期。各軟體用戶數均有所下滑。

熱點新聞

• IPO 計劃再次推遲？螞蟻金服回應稱從未制定時間表

周一有報導稱，螞蟻金服 IPO 再被推遲。對此，螞蟻金服周二回應稱，不存在「推遲」一說。

據上證報今日下午消息，螞蟻金服公關總監彭美回應表示，從來沒有制定過上市時間表，不存在「上市推遲」一說。

• 為打擊跟賣和偽冒產品 亞馬遜新推透明計劃

據亞馬遜平台上的賣家爆料，近期亞馬遜新公開了一個項目是關於打擊跟賣和銷售盜版產品的：透明計劃（Transparency program）, 該項目主要用來打擊假冒產品，以達到保護品牌方和買家利益的目的。該計劃能從源頭上杜絕惡意跟賣。

投研觀點

• 做空特斯拉現在是筆好交易——空頭們已至少獲利 12 億美元

華爾街見聞周二提到，此前，特斯拉第二季財報發布時，特斯拉空頭一日損失 11 億美元。然而，金融分析公司 S3 Partners 的數據顯示，截止上周五，自馬斯克表示有意私有化以來，特斯拉空頭至少獲利了 12 億美元。

上周五，特斯拉（TSLA）大跌 8.93%，報收於 305.5。特斯拉股價比馬斯克宣布私有化前水平低了 19%。而摩根大通昨日也將特斯拉的目標價大幅下調近 40%。

• 小米明天將發布上市後首份財報 這五大看點值得關注

小米上市後首份財報即將於周三發布，鳳凰科技指出，最值得關注的五個看點包括：

1. 小米的業績還能保持上升勢頭嗎？

2. 除了印度，小米在海外還能不能打？

3.IoT 和 AI，能撐起小米的未來嗎？

4. 網路服務能不能賺大錢？

5. 第二季財報公布後，小米股價會漲嗎？

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：