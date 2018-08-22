高瓴資本Q2賣京東買阿里 小米今日公布半年報

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熱點新聞

· 高瓴資本第二季賣京東買阿里

格隆匯消息，高瓴資本第二季新建倉的有：百度，諾亞，搜狐，Facebook 等，其中百度買的最多，大概是 1 億美金左右。增持了 YY、SNAP、波克夏海瑟威。減持了愛奇藝、好未來、58 同城、網易等，然後賣光了新浪和嗶哩嗶哩等。高瓴資本在美國持倉市值大約 60 億美金，今年第一季的時候，JD 的持倉約 14 億美金，第二季減持 6 億美金，而阿里巴巴則是加倉了約 9 億美金，加上之前持有的阿里巴巴，總共持倉約 12 億美金。

· 高盛稱因對 FB 持倉過多，對沖基金回報率不佳

智通財經獲悉，高盛表示今年截至 8 月 17 日，對沖基金的平均股價下跌了 1 個百分點，而標準普爾 500 指數則上漲了 8 個百分點。在第三季開始時，有近 100 家對沖基金將 Facebook 列為投資組合中的前 10 重倉股。而隨著 Facebook 股價在 7 月 26 日因財報不及預期而暴跌 19%，這些基金的回報率也受到了影響。

· 消息指阿里組建印度大型零售合資企業，涉資 390 億元

經濟通中國站報導，阿里巴巴與印度零售企業 Reliance Retail 展開談判，組建一家印度大型零售合資企業，投資最少 50 億元，擴大其在印度的實體零售業務，以挑戰印度電商 Flipkart 及亞馬遜的領導地位。印度傳媒引述消息報導，阿里已提議收購 Reliance Retail 的大量股份，並願意持股 50%。

· Netflix 測試全新支付方式，不讓蘋果「雁過拔毛」

騰訊科技消息，Netflix 是蘋果 iOS 應用商店收入最高的應用之一，目前 Netflix 已經開始在 33 個國家測試新的支付方式，正在尋找一種如何繞過 iTunes 的方法。在 9 月 30 日之前，在歐洲、拉丁美洲和亞洲部分市場的新用戶或會員失效的用戶將無法使用 iTunes 支付。相反，這些用戶將會被重新指向到行動網頁版，直接向 Netflix 進行支付。

· 特斯拉 86% Model3 需「回爐返工」

華爾街見聞消息，特斯拉在 6 月最後一周達到其關鍵生產目標，但單周生產的 5000 輛 Model 3 汽車中有 4300 多輛需要返工。這意味著特斯拉當周 Model 3 的首次合格率約為 14%，即只有 14% 的車輛不需要返工。

· 滴滴全業務線年增長 70%，汽車相關業務是新增長點

騰訊科技據 The Information 報導，滴滴雖然單車和外賣業務仍然在摸索，開城步伐謹慎，但通過汽車、金融等多元化領域的發展勢頭，滴滴在上半年保持了超過 70% 的整體增長。另外，滴滴相關人士表示，滴滴去年在核心出行業務基本盈利; 而今年也將能做到盈利。

投研觀點

· 為什麼還有 50 個分析師建議你「買入」騰訊?

華寶興業旗下「香港大盤」發文稱，Facebook 市值為 6,000 億美元，其全球月活躍用數為 58 億元，2018 年其 Q1 季度的廣告收入為 120 億美元。騰訊的全球月活躍用戶數為 24 億，同期廣告收入僅為 17 億美元，不到 Facebook 的七分之一。騰訊坐擁多種社交、影音、新聞類 APP 等多元化業務，其廣告變現的進程尚在發力階段，未來增長空間無疑有著巨大想象空間。此外，騰訊雲業務的崛起將為騰訊價值提供另一有力支撐點。今年上半年，騰訊雲服務收入年增率翻倍，並在多個金融、智慧零售及市政等關鍵領域簽若干關鍵客戶。國外的微軟、亞馬遜等網路巨頭估值能大幅增長，跟雲業務的迅猛發展有著直接關係。

· 知名做空機構香椽認為英偉達將跌至 200 美元

騰訊科技消息，知名做空者香櫞表示英偉達未來的股價將跌至 200 美元。香櫞在報告中寫道：「市場規模正逐漸縮小、核心用戶開始嘗試不同的硬體解決方案、加密貨幣市場萎縮、自動駕駛前景不明朗等，都是影響英偉達股價下跌的主要因素。

· 靜觀京東服務新「驅動」

北京商報認為，京東凈營收、凈利潤、商品交易總額增速、活躍用戶增速等承壓的背後，是京東向技術與零售基礎設施服務商轉型進行的長線投入。京東現階段發展的關鍵詞均是為長線發展進行重資投入，京東此舉與在 2000 年開始進行轉型的亞馬遜頗為相似。2000 年開始亞馬遜對基礎設施的建設進行大筆投入，高技術投入導致亞馬遜盈利持續下降，外加電商業務投入也在增加，亞馬遜財報長期處於虧損邊緣。

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