天齊鋰業“蛇吞象”苦於資金難，擬赴港上市融資

中國鋰化工產品生產商天齊鋰業(002466-CN)在A股上市已有8年。時過境遷，天齊鋰業於8月20日向港交所遞交了招股書，使其有望成為港股市場上為數不多涉及鋰礦的上市公司。

招股書顯示，天齊鋰業是中國和全球領先的，以鋰為核心的新能源材料公司。根據羅斯基爾報告，按2017年的銷售收入計算，公司是世界第二大以及亞洲和中國最大的鋰生產商。按2017年的產量計，公司是世界第三大以及亞洲和中國最大的鋰化合物生產商。其經營業務主要包括：鋰礦石的開採、鋰礦石至鋰精礦的選礦和鋰化合物及衍生物的生產。

業績表現靓麗 淨利增長強勁

2015年至2017年度，天齊鋰業無論是營收還是淨利潤，表現都讓市場較為滿意。其中營收由2015年的18.64億元(人民幣，下同)大幅增長1.1倍至2016年的39億元，2017年營收亦大幅增長40%至54.68億元；淨利潤方面，由2015年的4.28億元大幅飙升至2017年的34億元，兩年時間增幅接近7倍。強勁的經營業績表現，也讓天齊鋰業的A股股價從中受益，其股價由2015年初至2017年年底已大幅攀升逾4倍。

毛利率方面，天齊鋰業亦有不俗表現。2015年毛利率為47%，2016年及2017年分别為71.3%、70.2%。而對比一下A股另一家鋰業公司贛鋒鋰業(002460-CN)，贛鋒鋰業2015、2016、2017年的毛利率分别低至21.78%、34.57%及40.47%。這說明天齊鋰業的產品成本更具優勢，在市場競爭上與贛鋒鋰業相比佔據了上風。

營收及淨利的大增同時也帶動了天齊鋰業銷售成本的上漲，2015年銷售成本為9.89億元，而2017年已增至16.29億元。雖然鋰化合物及衍生物生產及銷售業務的銷售成本佔總銷售成本的百分比保持相對穩定，但是以2017年為例，2017年的銷售成本已佔其營收的30%，比例相對較高。

海外礦廠是業績的最大隱憂

全球鋰業市場里的格林佈什礦場為全球品位最高、儲量最大的固體鋰輝石礦，由澳大利亞泰利森鋰業有限公司(以下簡稱“泰利森”)控製。天齊鋰業克服了重重困難，於2014年完成收購泰利森51%的股權。

天齊鋰業現持有兩處鋰礦資產，即格林佈什礦場及位於中國的雅江措拉礦場。根據BDA報告，下表載列截至2018年3月31日公司於該兩處礦場的所有權百分比及其各自的收購日期、位置、鋰儲量或資源量以及品位：

天齊鋰業提到，目前將雅江措拉礦場作為儲備鋰礦資產，會不斷監測其未來發展狀況。公司總收益的增長主要是受鋰化合物及衍生物生產及銷售業務的收益增長所緻，而公司目前依賴格林佈什礦場生產全部的鋰精礦及供應鋰原材料。

那麽問題就來了，格林佈什礦場鋰礦雖然儲量巨大，但其剩餘開採年限有限，大約為17年。若格林佈什礦場資源枯竭，將不能保證天齊鋰業能夠發現或獲得新的併具有價值的鋰資源儲備，也不能保證雅江措拉礦場此後實際生產結果與預期結果相符。此外，如果格林佈什礦場遇到坑壁破壞、大量降雨事件、地緣政治關係等重大不利影響，這將直接對公司業務及收入造成緻命的衝擊。

大肆擴張導緻高負債

“蛇吞象”式收購在資本市場上併不少見，天齊鋰業目前的擴張可以說是蛇吞象。公司7月24日公告稱，擬投資25.88億元對泰利森鋰業進行產能擴建，40.66億美元收購智利礦業化工(SQM)23.77%股權，這兩大動作涉及的金額高達284.88億元。比較備受關註的是收購SQM，SQM是全球最大的鋰生產商之一，特别是其位於智利阿塔卡瑪(Atacama)的鹽湖資產是全球範圍内含鋰濃度最高、儲量最大、開採條件最成熟的鋰鹽湖。

截至2017年底，天齊鋰業綜合總資產不過178.4億元，259億元的收購無異於蛇吞象。此次收購，天齊鋰業7.26億美元資金由公司自有資金解決，35億元向銀團借款，槓桿率高達5倍。此次收購完成後，預計天齊鋰業的資產負債率將由2017年底的40.39%將猛增至70%以上。

達到70%的負債率，對天齊鋰業來說無疑是一筆難以償還的巨款。天齊鋰業的應對措施便是申請赴港上市融資，以緩解資產負債率及財務費用大幅提升的問題。為了順利赴港上市，天齊鋰業對公司章程及部分製度進行修訂，包括公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則等15個章程及製度文件。

如果赴港上市不順利，巨額債務將是天齊鋰業難以承受的巨大包袱。此次豪賭，將是關乎到天齊鋰業在慘烈競爭時代下的命運。

作者：覃漢計

編輯：賀秋霞

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