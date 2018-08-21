人行官員稱中國不搞人民幣匯率競爭性貶值 也不會將其作貿易戰工具

路透北京8月21日 - 中國人民銀行官員周二稱，人民幣匯率是由市場供求決定的，中國不會對人民幣匯率搞競爭性貶值，也不會把人民幣匯率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動的工具，中國有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

央行貨幣政策司司長李波在國新辦吹風會上稱，去年以來人民幣對美元有升有貶，人民幣匯率的彈性也明顯提高。匯率最終是由經濟基本面決定的，中國經濟的基本面是穩中向好的，為人民幣匯率提供了有力支撐。

“我們強調的是更多發揮市場在匯率形成中的決定性作用...我們有信心、也有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。”李波稱。

他提到，在保持匯率彈性的同時，人民銀行也堅持了底線思維，在必要的時候也通過宏觀審慎政策對外匯供求進行逆周期調節，維護外匯市場平穩運行，在一些工具的使用上也發揮了逆周期調節的作用。

“比如8月6號，人民銀行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整到20%，這都是一些宏觀審慎的措施來防止外匯市場的順周期行為導致‘羊群效應’。”李波稱。

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二連續第四日收漲，升破6.84關口，與中間價一並升至近兩周高位。

美國總統特朗普周一在接近路透專訪時表示，中國在操縱人民幣匯率，歐洲也在操縱歐元匯率；他並預計本周在華盛頓與中國舉行的貿易磋商不會取得多大進展。

央行在國新辦發布會上提供的新聞稿指出，下一階段要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，但絕不搞“大水漫灌”。要提高政策的前瞻性、靈活性、有效性，全力做好金融服務實體經濟的相關工作，一方面加強統籌協調，既形成政策合理，又防止政策疊加；另一方面，要把握好度，保持戰略定力。

“平衡好多個目標之間的關系，疏通貨幣政策傳導機制，通過機制創新提高金融服務實體經濟的能力和意願，切實有效緩解企業融資難融資貴問題。”新聞稿指出。

央行並稱，總體看，2018年相關政策措施有序落實，政策效果逐步顯現。流動性保持合理充裕，無風險利率水平明顯下行，對實體經濟的金融支持力度不斷加強，企業融資難融資貴問題得到有效緩解。

央行金融市場司司長紀志宏在吹風會上提到，總體上結構性去杠桿的方向不會變，從這幾年落實供給側結構性改革的情況看，不搞一刀切、把握好去杠桿的力度和節奏，取得了明顯的成效，宏觀杠桿率總體趨穩。2017年中國杠桿率是248.9%，今年二季度也基本維持在這個水平上，宏觀杠桿率已經基本趨於穩定。

他表示，從結構上來看，國有企業的資產負債率明顯回落，今年二季度企業部門的杠桿率是下降的，地方政府隱性債務方面的管理在規範，住戶部門杠桿率上升的速度有所下降，杠桿結構呈現優。

央行新聞稿援引數據稱，7月末金融機構超額準備金率1.7%，比去年同期高0.6個百分點；存款類機構間七天期回購利率中樞從去年末的2.9%左右下降到8月中旬的2.6%左右，實際起到了“降息”效果。

且通過央行流動性管理的合理對沖，流動性結構更趨穩定，金融機構資金成本也有下行，有利於更好應對國內“幾碰頭”、中美經貿摩擦的不利影響，合理平抑國內市場波動。

此外，住房信貸調控成效逐步顯現，個人住房貸款增長連續17個月放緩，7月末增速比上年同期低10.9個百分點。

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