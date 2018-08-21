中國的去杠桿進程可能長於三年官方目標期--標普

中國的去杠桿進程可能長於三年官方目標期

新加坡，2018年8月20日—自改革伊始以來的中國最長信貸周期現已結束。但是，中國恐怕難以在當前官方設定的三年目標期內切實降低信用風險。標普全球中國議題資深分析師小組在今日發布的特別報告《中國長期信貸周期已經結束，杠桿率開始下降但能否持續？》中如是表示。

以信貸規模對GDP比率的峰值到峰值為一個信貸周期衡量，中國目前已經走過了改革後持續時間最長的信貸周期，歷時13年（2004-2017年）。除家庭部門外，幾乎所有主要信貸比率都已到達了峰值。而家庭部門杠桿率還將繼續上升以支撐經濟再平衡。2017年第一季度，信貸總規模對GDP的比率達到了211％的峰值。在信貸來源方面，非銀行信貸規模對GDP比率在2017年第一季度達到54％的峰值。有些出人意料的是，銀行信貸規模對GDP比率也於同年第二季度達到了158％的峰值。企業信貸規模對GDP比率的峰值（167%）也已於2016年中期出現。

“過去很長一段時間，大家一直關心的是，中國將於何時開始去杠桿？”標普全球評級首席經濟學家龔華德表示，“但現在的關註點已變為：中國需要降多少杠桿？需要持續多長時間？有什麼阻力？以及將對宏觀經濟和各部門造成何種影響？”

在報告中，我們基於中國此前的幾輪信貸周期，對於應彌合多少信貸擴張差額（credit-to-GDP gap）的不同衡量指標，以及去杠桿能夠以多快的速度彌合信貸擴張差額進行了分析。為應對去杠桿可能對宏觀經濟造成的超預期影響及中美貿易戰持續升級帶來的不確定性，今年迄今去杠桿已出現了局部放緩，對此我們也進行了考量。

“為了切實降低風險，中國政府可能需要延長當前設定的的三年去杠桿期限，並且要更清楚地闡明自己的目標，”龔華德表示。

在研究了眾多情景後，我們得出結論：去杠桿過程可能會持續超過三年，甚至可能會長達七年，這將視具體目標而定。非金融企業仍可能是降低債務比例最大的部門，政府可能會增加預算赤字開支以在一定程度上彌補企業支出的放緩。

本報告不構成評級行動。

路透8月21日

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