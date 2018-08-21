中期業績增長顯著，鄭州銀行有望成為全國首家“A+H”上市城商行

8月20日，鄭州銀行股份有限公司（簡稱：鄭州銀行；股票代碼：06196-HK）發佈中期業績報告。根據公告顯示，截至2018年6月30日，鄭州銀行資產規模達人民幣4436.36億元，較年初增長78.08億元。鄭州銀行上半年整體業績亮眼，在即將上市A股之前交出了一份完美的成績單。

業績穩健增長，領跑全國城商銀行

鄭州銀行其前身是鄭州市商業銀行，成立於2000年2月，2009年10月更名為鄭州銀行股份有限公司，是一家跨區域經營的股份制銀行，於2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市。該行是河南首家、全國第十家上市的城市商業銀行。

截至2018年6月30日，該行對外營業機構166家，其中分行12家、支行153家、專營機構1家。根據中期財報數據顯示，截至今年上半年，鄭州銀行存款餘額人民幣2631.13億元，較年初增加77.06億元；貸款餘額人民幣1348.26億元，同比增加103.70億元；歸屬上市公司股東淨利潤23.83億元，較去年同期增加人民幣0.58億元，增幅2.49%；資本充足率12.88%，不良貸款率1.88%，撥備覆蓋率166.86%，主要監管指標達到監管要求。

（圖片來源：港交所）

今年上半年，鄭州銀行業務發展穩中求進，各項指標符合監管規定，多項經營數據同比小幅增長，業務發展領跑全國城市商業銀行。

轉型發展，打造服務於小微企業的城商行

小微金融是鄭州銀行的特色服務，立足企業“融資難，融資貴”的問題，鄭州銀行始終秉承“打造小微企業的銀行”的發展策略。該行不斷加大對小微企業信貸投放力度，深化戰略轉型，產品創新，不斷完善小微業務轉型，為小微企業提供更加有特色的小微金融，提供是更加實在的普惠金融服務。截至2018年6月30日，鄭州銀行成立信貸工廠集中作業中心，啟動小微客戶分層工作，大力拓展百度金融、螞蟻金服等平台金融合作。

為了提供更有針對性的小微金融服務，鄭州銀行對原有存量資產分層工作進行复盤，不斷優化小微業務分層名單貴族和存量分成客戶。

總而言之，鄭州銀行致力於打造小微金融特色服務，2018年上半年業績穩中有進。資本市場中該行已經通過證監會發行委員會的審核，A股上市計畫成功，有望成為鄭州地區第一家A股上市城市商業銀行，以及全國首家“A+H”上市的城商銀行。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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